Mandiola: "Yo firmaría un 0-0, pero si no somos capaces de ganar en casa no merecemos el premio"

El Atlético Baleares ha hecho su penúltimo entrenamiento antes de viajar mañana a Miranda de Ebro, donde el domingo, a las 18;45h se jugará el partido de ida de la última eliminatoria de ascenso a segunda división. La vuelta del partido se jugará el domingo, a las 18h en Son Malferit.

El técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, afronta con tranquilidad estos dos encuentros, pese a la trascendencia que tienen: "Lo afrontamos como un partido más porque no hace falta animarlos, darán el 100% de lo que tienen".

Esta será la tercera eliminatoria que disputará el equipo mallorquín tras caer ante el Racing de Santander y superar la del Melilla. "Tenemos un grado de experiencia más por haber jugado contra los mejores de los otros grupos y no hemos perdido"., destaca Mandiola, que ha ironizado sobre la falta de gol del equipo. "Si no nos hiciesen gol y marcásemos 5 goles cada partido no estaríamos en esta categoría", ha explicado el eibarrés.

Rubén no ha entrenado esta mañana con el resto del equipo aunque se espera que esté recuperado de cara al domingo. El que no jugará es Kike López para no arriesgar. "Podría jugar si fuese el último de la temporada, pero es mejor esperar".

Mandiola tiene claro que la eliminatoria "se decidirá en Son Malferit" y en cuanto al resultado de ida "firmaría un 0-0, pero si no somos capaces de ganar en casa no merecemos el premio".