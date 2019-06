UPA: "La cosecha de cereal en Palencia tendrá un desarrollo muy desigual según la zona"

La cosecha de cereal ha comenzado esta misma semana en Palencia, se espera un rendimiento muy desigual según la zona de la provincia. La profunda sequía que ha sacudido gran parte del territorio durante esta campaña ha provocado que algunas zonas, sobre todo en la parte sur de la provincia y en tierra de campos, la cosecha va a estar muy por debajo de lo esperado. Por contra, la zona norte, las inmediaciones de Osorno o Frómista, se esperan unos resultados bastante buenos. En el resto, la cebeda, se prevé tenga un desarrollo normal mientras que el trigo está teniendo más difultades para granar.

Lo que no preocupa en principio es la campaña de regadío y eso a pesar de la previsión lanzada por la Aemet acerca de un verano especialmente seco y cálido, una circunstancia que no tendría que afectar a los cultivos ya que, en principio, hay agua suficiente embalsada para hacer frente a toda la campaña. A los únicos cultivos que pueden afectar estas condiciones es a los forrajes, si ya la campaña de las plantaciones de secano se dan completamente por perdida, la de regadío puede tener una bajada en el rendimiento del 20% y ya se da por seguro que no se podrá realizar un segundo corte.