Las muertes en el trabajo descendieron un 50% en los 5 primeros meses del año

En los cinco primeros meses del año se produjeron en la provincia 3.474 accidentes laborales. Dos de ellos fueron mortales, la mitad que en el mismo periodo anterior. No se contabilizó ningún fallecimiento in itinere, frente a un caso registrado en 2018. 71 siniestros fueron de carácter grave y 3.165 leve. En cuanto a acciedentes in itinere (los que acontecen al ir o al volver del trabajo), sumaron 236, con 8 heridos graves y 228 leves. Así lo confirman los datos presentados hoy en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales.

Una de las novedades es que se han incluido en las estadísticas a los trabajadores autónomos. Aún así, también se ha reducido en la provincia el índice de incidencia (que mide los accidentes de trabajo en relación a la población trabajadora). De enero a mayo de 2019, dicho índice ha bajado en 1,11 puntos.

Por sectores, el de Agricultura fue el concentró el mayor número de siniestros con 1.315, 1.141 en servicios, 511 en industria y 271 en construcción. Respecto a los accidentes in itinere, 171 se produjeron en el sector servicios, 35 en agricultura, 19 en industria y 11 en construcción.

Presidiendo el encuentro ha estado el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez, quien ha resaltado que un alto porcentaje de las muertes se están produciendo por accidentes de tráfico, de ahí “la necesidad y urgencia de extremar las actuaciones en seguridad vial”.