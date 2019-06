Compromís y socialistas siguen sin avanzar en el pacto de gobierno y siguen igual de lejos que ayer o algo más incluso. Algunos perciben que el principal problema radicaría en que Sandra Gómez aspira a convertirse en "la Mónica Oltra del Pacto del Rialto", una vicealcaldesa con atribuciones semejantes a las de la vicepresidenta del Consell que es de Compromís.

Pero Joan Ribó no es Ximo Puig y prefiere mantener, e incluso profundizar, en el modelo de la legislatura pasada basado en la representatividad. Compromís tiene diez concejales y el PSPV, siete. Y además, quiere incidir en el modelo de coordinadores de área. Arrancó en la legislatura pasada para algunas pero ahora Ribó pretende que llegue a todas.

Pero Sandra Gómez no quiere ese modelo. No lo quiere por paternalista, porque esas áreas de coordinación también tendrían mayoría de Compromís, y por tanto, conformarían un gobierno en paralelo con el que subordinar todas las áreas, incluidas las socialistas. Ella apuesta por copiar el modelo del Botànic con una vicealcaldía comparable a la vicepresidencia del Consell. Porque Compromís no puede gobernar sin los apoyos socialistas. Es decir, quiere una coalición.

Y mientras, Ribó dice que "el qué" está cerrado, Sandra Gómez dice que queda mucho. Que también en eso Compromís insiste en imponer su criterio. En definitiva, existe un problema de fondo que a estas horas aleja a los socialistas de Compromís. Y sobre la posibilidad de un gobierno de Compromís en solitario, Ribó lo ve como alternativa no deseable y Gómez como otro ejemplo de presión.

Por su parte, la portavoz del Consell Mónica Oltra, de Compromís, prefiere no opinar sobre la situación, aunque reconoce cierta inquietud.

Y el president, el socialista, Ximo Puig, espera que se pueda desbloquear pronto la situación, que sería lo deseable, aunque que la responsabilidad es de los actores a nivel municipal.