Moreno: "Han sido dos años magníficos en todos los sentidos. Mañana queremos tocar el pico de disfrute máximo"

Este domingo el Real Mallorca puede ser equipo de Primera División en Son Moix. Con la derrota en el partido de ida por 2 a 0 en Riazor contra el RC Deportivo de La Coruña, el club bermellón se ve obligado a colocar mínimo dos goles y mantener la portería a cero si quiere soñar con el ascenso. Vicente Moreno cree en las opciones de remontar y asegura que ve muy bien a su equipo: “Veo muy bien a los jugadores. El partido de ida ya es pasado y tenemos toda la atención puesta en el partido de este domingo. Vamos a ser nosotros”, ha confirmado.

En referencia al estado anímico de los jugadores y el cuerpo técnico: “Estamos bien, no esperábamos ese resultado en Riazor. Las circunstancias no fueron favorables. No hemos tenido ese punto de suerte que hace falta. Mañana vamos a recuperar lo que hemos perdido en el partido de ida y estoy convencido de que tendremos premio”.

“Lo que hay entre manos es tan apasionante y tan bonito que el cansancio no es un problema, es una cuestión más de mente. Además, creo que llegamos bien y estamos fuertes”, ha afirmado preguntado por el posible cansancio tras tantos partidos de competición.

En cuanto a la ausencia de Marc Pedraza para el partido de mañana: “Sé que le gustaría estar disponible para ayudar al equipo. Del mismo golpe tiene una molestia en la rodilla y no sé si estaría disponible para el domingo”.

El entrenador bermellón se ha referido a la derrota de Riazor: “Lo hemos procesado con rabia, es un resultado que no merecíamos. Tenemos otra oportunidad para competir y tenemos ganas de que llegue el partido”. Moreno ha sido claro respecto a mañana: “Con ganas de afrontar el partido y disfrutar del último encuentro y esperamos poder prolongar el estar juntos. Somos capaces de ganar el partido mañana”.

Durante la temporada el conjunto bermellón ha conseguido el resultado que mañana se necesita para ser equipo de la categoría reina ocho veces:

RCD Mallorca – Tenerife (4-1)

RCD Mallorca – Córdoba (3-0)

Reus Deportiu – RCD Mallorca (0-2)

RCD Mallorca – Nàstic de Tarragona (2-0)

RCD Mallorca – Alcorcón (2-0)

RCD Mallorca – Lugo (3-0)

RCD Mallorca – Zaragoza (3-0)

RCD Mallorca – Rayo Mahadahonda (2-0)

El técnico sabe que Son Moix y su atmósfera pueden ser clave: “El ambiente que habrá en el campo nos va a empujar. Si hubiéramos podido elegir hasta ahora el ambiente que habrá el domingo lo hubiéramos hecho”. “A estas alturas los jugadores están preparados para lo que venga, incluso con un jugador menos estuvimos a la altura”, ha resaltado.

El RCD Mallorca ha hecho una temporada brillante en su escenario: “Hemos sido fuertes en Son Moix durante casi toda la temporada pero ahora, los partidos anteriores no valen nada. Este partido es el que nos va a posibilitar ganar y dar la vuelta a la eliminatoria”, afirma el técnico valenciano.

Sobre la tensión que pueden vivir los jugadores en el campo para conseguir el objetivo: “El resultado del partido de ida puede determinar ciertos comportamientos en los jugadores, pero vamos a ganar el partido y luego intentar ganarlo para superar la eliminatoria. Vamos a ver qué somos capaces de hacer y qué nos deja el Deportivo”.

Vicente Moreno reconoce que ha pensado en la situación de ganar el partido y superar al Deportivo en la eliminatoria y ha hablado sobre las palabras que le podría decir a su equipo: “La mente me va en positivo y es algo que deseo con muchas ganas. Esperemos que pase y tenga que exprimir los sentimientos”.

El míster ha hecho una valoración sobre su paso por el RCD Mallorca: “Han sido dos años magníficos en todos los sentidos a nivel profesional. Encontramos el objetivo que buscábamos de forma obligatoria y necesaria de ascender a Segunda División. Y después porque nos hemos encontrado en una situación en la que hemos disfrutado mucho este año. Han sido dos años muy intensos. He disfrutado muchísimo estos dos años y espero hacerlo más. Mañana queremos tocar el pico de disfrute máximo”.

“Nos gustaría acabar con ese ascenso de playoff”, ha sentenciado Vicente Moreno.