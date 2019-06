El Atlético Baleares se lo juega todo en Son Malferit

Partido de ida de la eliminatoria final de ascenso de Segunda División A en el Estadio de Anduva de Miranda de Ebro. El ATB de Manix Mandiola llegó tras superar al Melilla en la eliminatoria, aprovechando la repesca al caer en el cruce de campeones, dispuesto también a superar al Mirandés con la gran ilusión de ascender a Segunda División 56 años después.

El técnico de Éibar no pudo contar para este partido con Kike López (que ayer se reincorporó al grupo y estará para el partido de vuelta el próximo domingo en Son Malferit) ni con Rubén González (titular fijo para Manix toda la temporada pero que tuvo unas pequeñas molestias en su gemelo el pasado jueves cuyo dolor no remitió y no pudo bajar. Se quedó en Palma como viene siendo habitual Ody Alfa como descarte técnico.

Manix apostaría finalmente por Carl en portería, en el lateral derecho hoy la gran novedad: Rodrigo Cuenca (ya jugó ahí el último partido de liga en el Rico Pérez ante el Hércules y el técnico vasco acabó satisfecho con su rendimiento). Peris volvería al lateral zurdo, con Vallori y Villapalos en línea de centrales, Rovirola y Fullana en el doble pivote, Canario en la banda derecha, Samuel en la banda izquierda, de enganche en el mediapunta Pedro Ortiz (como ya hiciera en Melilla) y arriba Nuha Marong, pichichi del equipo con 11 tantos esta temporada.

El Mirandés, tercero en su liga regular, había eliminado con anterioridad al Atlético de Madrid B y al Recreativo de Huelva y llegaba con dos bajas importantes para este partido: Camacho y Hugo Rama. También Yanis, tocado, se quedaría en el banquillo y no saldría de inicio.

El ATB empezó el partido muy seguro. A los 40 segundos el central Sergio vio amarilla por un salto con el brazo contra Nuha. A los 3’ Pedro hace un gran pase hacia Fullana, que se revuelve en el área y chuta a la cruceta. Una pena porque la jugada mereció ser gol.

En el 7’ Rovirola vio amarilla por una entrada dura, demostrando el colegiado que no dudaría en amonestar desde el principio. En el 14’ Samuel saca un córner, Vallo peina en el primer palo y está a punto de marcar Villapalos en el segundo palo. La primera jugada de peligro del equipo burgalés llegó tras una gran conducción de Guridi que asiste a Paris, su centro chut toca en Villapalos y pasa por encima del larguero a córner.

En el 30’ de partido gran incorporación de Paris en banda derecha que asiste a Matheus en línea de gol para que solo empuje el balón de a la red para marcar el primer tanto del partido. 1-0. Lejos de afectarle, el ATB tuvo la ocasión para empatar en el 32’ por medio de Canario, que chutó seco rozando el palo desde el balcón del área tras una buena jugada entre Pedro y Samuel. Lástima.

En el 39’ Pedro bota un córner y Alberto Villapalos remata alto de cabeza. Nuha y Pedro serían los jugadores más destacados de la primera parte, con un Samuel que lo intentaba y reclamaba constantemente la pelota, yendo de menos a más con el paso de los minutos. Nuha hizo un gran despliegue físico, peleándolo todo. En el 41’ se vería un auténtico golazo desde fuera del área. Rosca que marca Álvaro Rey a la escuadra, imposible para Carl. Golazo. En el 45’ buen centro de Rodri que remata alto de cabeza Nuha. Con el duro 2-0 se llegaría al descanso.

El ATB salió en la segunda mitad con la intención de marcar un gol que le diera vida en la eliminatoria. El capitán Fullana lo intentó en el 46’ con disparo flojo a las manos de Limones. En el 52’ buena contra del Mirandés que culmina Matheus con un recorte en la frontal y disparo a las manos de Carl desde la frontal. El ATB tenía el balón, quería marcar un gol para ajustar la eliminatoria de cara a Son Malferit y el Mirandés esperaba ordenado para salir a la contra, como una internada de Paris a las manos de Carl en el 66’. Manix había movido el banquillo dando entrada a Hugo por Canario y a Marcos por Rovirola. Se buscaba el gol.

En el 70’ jugada personal desde la frontal de Samuel que acaba en un tiro desviado. Marcos repetiría misma acción un minuto más tarde. El ATB quería el gol y lo intentaba. En el 74’ gran jugada de Samuel desde el centro del campo que asiste a Marcos y su vaselina se marcha por encima del larguero. La crueldad pudo llegar en el 76’ en un mal despeje de Villapalos que Carl logra atajar cuando Matheus casi la empujó. En el 90’ Cerrajería casi marca sin ángulo pero Villapalos la saca en boca de gol.

CD Mirandés: 1. Limones, 2. Paris, 3. Kijera ©, 4. Odei, 5. Sergio, 6. Romero, 7. Rodrigo (73’ 12. Guillermo), 8. Álvaro Bravo, 9. Matheus (87’ 17. Claudio), 10. Guridi (80’ 15. Cerrajería) y 11. Álvaro Rey.

Atlético Baleares: 1. Carl, 2. Rodri Cuenca, 3. Peris, 4. Vallori, 5. Alberto Villapalos, 6. Rovirola (62’ 16. Marcos), 7. Canario (58’ 17. Hugo), 8. Pedro Ortiz, 9. Nuha (80’ 18. Adri), 10. Fullana © y 11. Samuel.

Goles:

1-0 Matheus 30’

2-0 Álvaro Rey 42’

Árbitro: Carlos Calderiña Pavón (comité catalán)

Amonestó en el Mirandés: Sergio y Cerrajería.

Amonestó en el ATB: Rovirola, Villapalos, Marcos y Peris.

Incidencias

Partido correspondiente a la ida de la eliminatoria final de la fase de ascenso a Liga 123 en el Estadio de Anduva en Miranda de Ebro. Cerca 4.000 espectadores, dos terceras partes.

DECLARACIONES

Manix Mandiola: “Creo que hemos tenido una clara en el minuto 2 y el rival sí ha tenido acierto en jugadas puntuales, el primer gol nos dejó casi ko, el segundo sí ko, luego nos hemos rehecho y hemos generado ocasiones. No podíamos estar tan pendientes de Paris, queríamos a Samuel atacando, el rival ha enlazado dos jugadas muy buenas. Hemos jugado una parte de la eliminatoria y esto no se ha acabado, el vestuario cree que estamos vivos, creemos que podemos. Se han visto muchas remontadas más importantes que esta y no vamos a bajar los brazos. Se puede de verdad, no porque toque decir eso”.

Vallori: “Ellos han marcado en sus dos ocasiones, demasiado castigo porque les tuvimos embotellados en la segunda parte. Hemos concedido demasiadas facilidades en los dos primeros goles. Es duro decir que hemos estado bien y que en la segunda hemos jugado bien pero no ha querido entrar y tocará remontar en Son Malferit”.