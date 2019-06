Reividicando la figura de Abderramán III

Varias decenas de vecinos de Cadrete se han concentrado este domingo a las puertas del ayuntamiento para exigir la vuelta del busto de Abderramán III a la plaza de Aragón y de dónde el equipo de gobienro PP-Cs-VOX lo retiró tras la llegada al gobierno municipal.

Los convocantes reivindican la figura del califa cordobés y consideran que la retirada del busto demuestra la actitud racista y de odio al extranjero del nuevo gobierno de la localidad. Mari Ángeles Mercader, coordinadora de Izquierda Unida de Cadrete señala que hay que luchar contra medidas como estas que huelen a racismo y xenofobia.

Además, exigen que el busto vuelva a su lugar de origen y que, no se traslade al castillo de la localidad, foco de continuos actos vandálicos. "No queremos que la estatua esté encerrada ni en el Centro de Intepretación del castillo, ni en el propio castillo, porque allí no hay garantía de que sea vandalizado y no sería la primera vez que ocurre".