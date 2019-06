Martí: "Nos vamos sin lo que queríamos"

El entrenador del Deportivo, José Luis Martí, ha admitido que su equipo tuvo ocasiones para marcar y sentenciar el ascenso a Primera tras el 2-0 que traían de renta desde Riazor, pero que no lo consiguió.

El Mallorca ganó 3-0 en Son Moix y es nuevo equipo de Primera. "Nos vamos sin lo que queríamos", dijo Martí con gesto serio.

"Entramos mejor que el Mallorca en los primeros minutos. Hubo esa jugada del penalti a Borja Valle (min. 5) no señalado y después ese remate de Quique (min. 79) que no fue gol porque lo paró el portero (Manolo Reina). Creo que ocasiones tuvimos, pero no entraron", añadió.

A una pregunta de si el Dépor había pecado de exceso de confianza con el 2-0 que traía de Riazor, Martí respondió que "no en absoluto".

"Es cierto que no generamos muchas ocasiones, pero siempre lo intentamos. Fue a raíz del primer gol de ellos cuando empezamos a sufrir más, porque el rival también juega", indicó.

El técnico mallorquín se refirió también a su grupo de jugadores y dijo que se siente "orgulloso" por la entrega y esfuerzo que han demostrado desde que él se hizo cargo del equipo.

También le preguntaron si el partido de esta noche en Son Moix era el último en el banquillo del Deportivo. "Es el último porque es el último de la temporada, nada más", subrayó José Luis Martí.