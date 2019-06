¿Tenemos un plan B para cambiar nuestra vida si no nos gusta?

¿Es mi vida como yo me la había figurado?,¿Tenemos un plan B para cambiar eso que no nos gusta? Quién no se ha hecho, en algún momento, estas preguntas con la conclusión de que su vida deja mucho que desear según se la imaginó siendo joven.

Y es que, según reconoce Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional (www.sermadridsur.com ), estamos empujados por las circunstancias, nos justificamos con que el jefe, la pareja, los hijos, el paro, el trabajo…, no nos dejan cambiar y nos atrapan en la vorágine del día a día. “A veces me encuentro con gente que tiene una posición económica muy alta y te dice que está muy lejos de tener esa vida deseada que se planteaba cuando era joven”. Así, lo que ocurre es que si nuestras perspectivas de futuro no se cumplen, se ven modificadas y nos frustramos. Caemos entonces en “esto es lo que hay”, “la vida es así”, y expresiones similares donde se muestra nuestra resignación.

Por eso Álvarez propone tener un plan B, que debemos crear mucho antes de que el A, nos falle. Por ejemplo, el que más y el que menos nos planteamos ir viviendo mejor según seamos más mayores. Eso supone tener más tranquilidad financiera, para lo que hay que tener un control de gastos y de ingresos, un plan de ahorro de verdad. Los cambios no deben ser radicales, sino poco a poco ir dirigiendo nuestra vida hasta algo que nos agrade más, aunque siempre tendremos obstáculos.

Para cambiar hay que empezar por analizar, tomar distancia y perspectiva de cómo estamos viviendo ahora. “Cógete un fin de semana y vete al campo o en vacaciones, y dedica un tiempo de verdad a estar quieto, no escuchar radio, música, ni tele, estar contigo mismo y entender qué es lo que te ha llevado hasta donde estas. Aceptarlo y pensar hacia dónde quieres ir ahora”. A veces llegar a eso que queremos nos parece imposible, pero siempre hay que pensar que hay mil caminos. Álvarez reconoce que muchas veces nos dejamos llevar y ante el cambio hay cosas que debemos dejar atrás, hacer ciertos sacrificios para ese nuevo rumbo en la vida.