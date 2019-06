Crash Team Racing vuelve con más locura al volante

Al rebufo del éxito del gran Super Mario Kart de Super Nintendo y sus carreras desenfadadas nacieron varias sagas que ponían a los mandos de simpáticos vehículos a sus protagonistas más reconocidos. En el caso de SEGA no faltó Sonic (Drift, All Stars Racing…) y en la época de los 32 bits de Playstation también se subieron al carro (propulsado) los protagonistas del alocado plataformas Crash Bandicoot. Se llamó Crash Team Racing, y en su 20 aniversario regresa con una versión tuneada audiovisualmente y con más contenido bajo el título Crash Team Racing Nitro- Fueled para PS4, Switch y Xbox One.

No se trata de una simple versión remasterizada con gráficos en alta definición: Crash Team Racing Nitro- Fueled se ha creado desde cero manteniendo las bases del original. Vamos a poder manejar a Crash, Coco o al Dr. Neo Cortex con aspectos mucho más detallados y nuevas animaciones para los saltos, acelerones y las diferentes vicisitudes que se dan en carrera. Porque como todo juego de karts arcade que se precie, hay de todo: explosiones, aceleradores y muchos objetos para hacer la puñeta a nuestros rivales. Por supuesto disponemos de modo multijugador tanto local como online porque, no nos engañemos, lo mejor son esos piques con los amigos cerca de la línea de meta.

Esta versión 20 aniversario cuenta con las pistas del original (Pirámide Papu, Pista Cloaca..) pero mucho más detalladas, tanto dentro como fuera del asfalto, donde se han añadido edificios y formaciones naturales. Además el juego incluye las trece pistas de Crash Nitro Kart (Wumpa Mecánica, Avenida Electrón), otro de los títulos de carreras de la franquicia, sus modos de batalla y los vehículos de este y también de Crash Tag Team Racing. Precisamente la personalización de los karts es otro de los puntos en los que más se ha profundizado en esta versión, con posibilidad de cambiar carrocería, ruedas, pintura, e incluso ponerles pegatinas. También pueden personalizarse los personajes, con animaciones diferentes para el podio.

La versión original y 20 aniversario cara a cara / Beenox/ Activision

Si hablamos de modos encontramos las carreras rápidas, copas con varias etapas, modo batalla, contrarreloj y el modo aventura. En este último vamos a luchar por la supervivencia del planeta ante un alienígena amante de la velocidad y acumular Wumpa Coins para modificar nuestro vehículo y conseguir nuevos personajes en el Pit Stop. Al volante, las carreras de todos los modos son tan divertidas como en el original, con la diferencia de que ahora apreciamos mucho mejor los detalles de los personajes o los vehículos, así como las letales consecuencias de explosiones y trampas. Los colores son más vivos y la sensibilidad del volante también ha aumentado, pero sus diferentes niveles de dificultad lo hacen accesible para todos, y está doblado al español. Una de las claves para triunfar es aprovechar los derrapes y la propulsión que nos brindan.

El estudio creador, Beenox, y la distribuidora, Activision, han anunciado que el juego contará con contenido gratis post lanzamiento que se irá lanzando de forma periódica. EL primer pack Gran Prix llegará el 3 de julio con una nueva pista (Twilight Tour), personajes desbloqueables, karts y más elementos de personalización para todos los jugadores. Y, aunque sin fecha, también han confirmado que el dragón Spyro llegará a Crash Team Racing Nitro- Fueled en el futuro.

Más actualidad





Uno de los campeonatos europeos de League of Legends en Madrid / Beenox/ Activision

Una de las noticias que ha removido los cimientos de la industria del videojuego en los últimos días ha sido el anuncio de Riot Games de que Madrid acogerá los cuartos de final y las semifinales del campeonato del mundo (Worlds) de League of Legends. Será en el Palacio Vistalegre los días 26 y 27 de octubre, y 2 y 3 de noviembre. La final se disputará posteriormente en París, y el calibre de estos eventos puede medirse sabiendo que las finales del año pasado en Corea del Sur fueron seguidas por casi 100 millones de personas en todo el mundo. Alberto Guerrero, Head eSports Europe de Riot Games, nos ha contado que el éxito y la experiencia acumulada en las finales europeas disputadas en Madrid en los últimos años han tenido mucho que ver.

Esta semana hemos probado unos cuantos juegos más: el primero F1 2019 (PS4, Xbox One, PC), el título oficial con todas las escuderías oficiales, pilotos y los 21 circuitos del mundial de Fórmula 1. Además próximamente llegará de forma descargable gratuita la temporada 2019 de F2. Cuenta con los 22 bólidos de la temporada 2019 de F1 y 18 coches del año pasado, y las ediciones especiales incluyen también el Ferrari F1-90, el McLaren Mp4/5B, el Ferrari F10 y el McLaren MP4-25. Gráficamente el juego ha mejorado mucho la iluminación, un detalle que se nota especialmente en los focos de carreras nocturnas como el GP de Bahrein. Además también ha evolucionado el sistema de fichajes de pilotos entre escuderías en el modo carrera a lo largo de sus diez temporadas, con cambios de asiento en función del rendimiento cada año. Se ha incluido un modo liga para el modo multijugador y sigue siendo tan exigente como siempre en su modo más realista.

También le hemos puesto las manos encima a Judgment, el spin off de la saga de mafia japonesa Yakuza. En él encarnamos a Takayuki Yagami, un abogado marcado por su defensa de un asesino que podría estar volviendo a actuar en las calles de la famosa ciudad de Kamurocho. No faltan las secciones de combate con artes marciales contra bandas enemigas, pero se ha potenciado especialmente la parte de investigación para presentar pruebas en el juzgado y avanzar en la caza de cierto asesino en serie. Tampoco podían faltar los minijuegos como Virtua Fighter V y otros de disparos o velocidad. Sus voces están en inglés y japonés, pero los subtítulos sí están en español. Y también destaca especialmente la banda sonora rockera de la banda japonesa Alexandros, con ese toque oriental tan especial.

Los amantes de la obra de H.P. Lovecraft están de enhorabuena. La última adaptación al videojuego de sus mundos es The Sinking City (PS4, Xbox One y PC), y nos invita a tomar el papel de un investigador en una ciudad norteamericana de los años 20. Una extraña y sobrenatural inundación ha cubierto la ciudad casi al completo, y está haciendo perder la cordura a sus habitantes. En esta aventura en tercera persona vamos a investigar con un interesante sistema de detección de pistas en el entorno, con ciertas capacidades paranormales, pero en su amplia ciudad vamos a contar con muy poca ayuda para avanzar, sintiéndonos completamente solos contra la oscuridad en un entorno bastante difícil. Y si hablamos de Lovecraft y mucha agua, no debemos perder de vista nuestra espalda, no vaya a aparecer el temible antiguo demonio marino Cthulu. El juego está doblado en inglés pero sus textos están disponibles en español.

Nintendo Switch y PC acaban de recibir también My Friend Pedro, un juego independiente plagado de disparos y de estilo metroidvania (avance de plataformas lateral y a diferentes alturas, similar a Metroid y Castlevania). Su principal característica es que apenas vamos a dejar de apretar el gatillo con nuestras pistolas, y vamos a realizar verdaderas acrobacias mientras eliminamos a los centenares de enemigos que nos salen al paso. Sus secuencias a cámara lenta son espectaculares, con tirabuzones imposibles, apoyos en el entorno o sobre los enemigos y más y más disparos. Además también vamos a hacer frente a pequeños puzzles para seguir avanzando.

Los Sims 4 acaba de recibir su nueva expansión veraniega 'Vida isleña', y está repleta de contenido fresquito. Cuenta con ropa, peinados y objetos nuevos, así como con nuevas criaturas fantásticas como las sirenas y tritones. Nuestros Sims pueden ejercer profesiones relacionadas con la naturaleza y el mar como conservacionista, buzo, pescador o socorrista, y también ganar dinero extra con trabajos esporádicos y a tiempo parcial como canguro o camarero. Para rematar ahora contamos con actividades como tomar el sol, construir castillos de arena y hasta bucear en busca de tesoros submarinos. Todo muy veraniego.

Gamergy en Ifema / IFEMA (Europa Press)

Y finalmente este pasado fin de semana se celebraba en IFEMA la feria de los deportes electrónicos, Gamergy. Con éxito total de asistencia (más de 61.000 personas) se celebraron las finales nacionales de la Superliga Orange, una jornada presencial de League of Legends, y un evento especial de Fortnite con youtubers llamado Stars Battle Royale. En total se celebraron 17 torneos con una bolsa de premios en metálico que superó los 100.000 euros. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.