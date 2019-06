Baltasar Garzón: "Es hora de que los gobiernos aborden el tema de las fake news y no se aprovechen de ellas"

"Ya es hora de que los gobiernos aborden el tema de las fake news y no se aprovechen de ellas, porque también ocurre que se favorecen esas dinámicas. Debemos apelar a la responsabilidad que tiene la función pública como obligación. Un servicio público comporta la ética, y confrontar situaciones aunque puedan ser adversas como el enfrentamiento a determinados gigantes tecnológicos”.

Así se expresaba el jurista español Baltasar Garzón en la rueda de prensa convocada en el marco de la Jornada “Deconstruyendo la realidad. Impacto de las fake news y la posverdad” con la que la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La cuarta edición de su Escuela de Verano estuvo dedicada, íntegramente, a la desinformación, el periodismo de datos y la verificación de hechos.

“La educación es básica”, añadía, “y hay que empezar desde muy abajo ante la explosión de las nuevas tecnologías. La solución no pasa por su consumo atávico. Lo que me interesa es que me den los elementos para discernir lo que es una fake new de lo que no lo es, porque un estudio de la Complutense de Madrid dice que un 86% de los españoles tiene dificultad para discernir una noticia falsa de una verdadera. Es una locura”.

Para Garzón, “el problema es que lo importante de una noticia sea ser trending topic, y no si es verdad o no. Jurídicamente, para dar respuesta, necesitamos un marco global que ahora mismo no tenemos. Mentir por rutina no es libertad de expresión”.

Hervé Falciani

Junto a Garzón, también participaba Hervé Falciani, quien señalaba que este fenómeno supone “una oportunidad para el periodismo de investigación, después de una etapa en que el mundo se había llenado de medios, el peligro era repetir informaciones y sólo se competía por sacar la información antes que los demás”.

El ingeniero de sistemas ítalo-francés, que adquirió notoriedad mundial tras desvelarlos datos de 130.000 posibles evasores fiscales, recordaba que “contestar o desmentir una falsa noticia es ayudar a difundirla”, circunstancia que Garzón calificaba, en algunos casos, de “irresponsable, porque genera un debate por reacción que impide que se hable de lo verdaderamente importante”.

En cualquier caso, Falciani se encuentra “investigando, junto a la UPV, el fenómeno de la conversión, cómo 2 millones de likes se convierten en una compra o un voto”, porque “medir la fuerza de este poder nos va a dar la posibilidad de lograr un antídoto”.