Aitor Puche: "Quiero batir el récord Guinness de mi peso"

El pasado día 15, el eldense Aitor Puche Sánchez se proclamaba en Finlandia, subcampeón del mundo de Street Lifting, una modalidad de la calistenia en la que Aitor es una de las figuras destacadas del panorama nacional tras haber comenzado a practicar este deporte hace siete años después de estar inmerso en el Taekwondo.

Aitor Puche ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER para contar su experiencia en tierras finlandesas donde levantó 90 Kg en una repetición máxima. Esta era la primera vez en que salía a competir al extranjero después de haberlo hecho en una veintena de ocasiones en España donde ha logrado cuatro campeonatos nacionales.

Aitor Puche Sánchez / Cadena SER

Ha recordado cómo fueron sus primeros contactos con la calistenia cuando venía de una excursión con unos amigos y se paró a probar en un parque de Petrer. Desde entonces, no ha dejado de subir peldaños y de conseguir éxitos hasta el punto de formar parte del equipo Kong Gang que está inscrito en la Federación Española de Street Workout y Calistenia.

Además de explicar pormenorizadamente las distintas modalidades que recoge la generalidad de la calistenia, Aitor Puche ha destacado las ventajas que tiene este deporte en el que el practicante desafía a su propio peso a través de distintos aparatos ubicados generalmente, al aire libre con la ventaja de que puede ser practicado por personas de cualquier edad “siempre y cuando estén debidamente asesorados porque este, como todos, tiene sus riesgos si no se practica con las debidas precauciones”.

Aitor Puche ha abierto un local en la calle Tabarca de Elda donde imparte las oportunas directrices a los interesados en comenzar a practicar esta modalidad deportiva o perfeccionar su actividad.

De cualquier modo, el próximo objetivo de Aitor Puche es batir el récord Guinness de su peso, 60/70 Kg, que está en 96 Kg, a seis de los que le han servido para lograr la plata en el Mundial de Finlandia. La próxima cita será en Barcelona donde se celebrará, probablemente en septiembre, el Arnold Classic.

Aitor Puche no ha ocultado su satisfacción ante el anuncio de la concejalía de Deportes de Elda de instalar una zona para practicar la calistenia en los jardines del Vinalopó y se ha ofrecido a asesorar a los técnicos “para que no ocurra como en otros sitios donde los aparatos que se instalan no son aptos ni seguros”.