Teatro, música y exposiciones centran la agenda de cultura y ocio de la semana

Como cada martes, con el jefe de Cultura de Diario de Ibiza, Fernando de Lama y Felipe Ruiz, de Crealizando, los impulsores de la web fesunuc.com, nos traen las actividades destacadas de ocio y cultura para esta semana.

Las actividades arrancarán el jueves con conciertos en Sant Josep y en Cala de Bou, y con el ciclo Anem al Cine, con la película Dos Mujeres, en Multicines Ibiza.

El viernes habrá más cine en Can Jeroni y vuelve el teatro El Festín, al colegio público de Sant Jordi, que se prolongará durante todo el fin de semana. También habrá teatro con el grupo GAT en Can Ventosa, tres exposiciones destacadas de Julio Bauzá, en Can Jeroni; de Aida Miró, en el hotel Ocena Drive; y de la Asociación Astronómica de Ibiza sobre la contaminación lumínica, en el centro cultural de Jesús.

La música protagonizará el fin de semana con el evento Sanan Metal Day, que tendrá lugar el sábado de 12.00 a 00.00 horas, en Sa Punta des Molí de Sant Antoni, entre otros eventos.