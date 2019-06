Alvaro Morte : 'Los migrantes del Open Arms al llegar a la Costa cantaron el Bella Ciao'

Alvaro Morte (Algeciras, 25 Febrero 1975) se ha convertido en un actor conocido y reconocido mundialmente. La Casa de Papel le ha dado las alas que nunca creyó que tendría. El 19 de julio se estrena la tercera temporada de esta serie que comenzó en Antena 3, pero a partir de ahora se emitirá en la plataforma Netflix . El Profesor nos ha contado en Hoy por Hoy Madrid que le reconocen en medio mundo y que su popularidad es tal hasta Stephen King ha dicho que la serie le encanta.

Morte no es realmente su apellido, sino García. Eligió el primero que era el de una amiga : 'Me daba más empaque', cree que con esta serie le ha tocado la lotería, pero intenta que no le embauque el éxito y la popularidad. En esta nueva temporada el tratamiento de la imagen es aún mayor y más trabajado, tanto que a los miembros del elenco se les ponía el vello de punta.

Hemos invitado al programa a cantante Rebeca Jiménez cuya versión de La llorona de Chavela Vargas se ha elegido como banda sonora de la serie El Embarcadero, que también protagoniza Alvaro Morte.