Fran Canal en la SER tras su renovación hasta 2022

Fran Canal, seguirá siendo el director general de Osasuna para lo que resta del mandato de Luis Sabalza y su junta directiva. Canal, figura controvertida desde su llegada al club en octubre de 2015 y que tardó en ser presentado más de un año renueva hasta 2022 pero con un cambio importante, al menos para muchos osasunistas que no entendían que una figura así en el club fuera externa, cobrando sus servicios a través de su despacho de abogados. Desde el 1 de julio pasa a formar parte de la plantilla de Osasuna y percibirá una nómina como el resto de trabajadores del club. Otro cambio se refiere al tiempo de antelación para poner fin a la relación contractual que une a Canal con Osasuna y que pasa de 60 a 90 días sin coste adicional para la entidad. Escucha a Fran Canal, director general de Osasuna como protagonista del inicio de SER Deportivos Navarra.

Un Fran Canal que en la SER apunta que a su juicio dejar de ser externo para formar parte del club no cambia nada y que se hace para evitar críticas. Un Canal que reconoce que se siente valorado pero que sobre todo su labor se podrá medir por los resultados que consiga el club. No oculta que lógicamente la gran temporada en lo deportivo de Osasuna influye en que esté mejor valorado pero incide en que su trabajo es que solo se hable de lo deportivo. Sobre su futuro señala que no sabe si seguirá a partir de 2021 cuando concluya el mandato de Sabalza y su junta directiva pero insiste en que eso no es lo importante sino consolidar a Osasuna. Respecto a los fichajes apunta el director general en la SER que trabajan para confeccionar la mejor plantilla posible con las limitaciones lógicas pero con la ventaja del tiempo de antelación con el que llevan en el mercado buscando refuerzos para primera división. Y para acabar la reforma del estadio del Sadar pendientes de recibir la licencia municipal para iniciar unas obras que van a tener que volar para tener lista la grada de preferencia para el comienzo de liga y que afecte lo menos posible a los socios de esa zona.