Hubo ruido en el PSOE. Casi un centenar de socialistas hicieron bastante ruido. Pero eso no sólo no alteró las cosas, sino que refrendó la decisión de la dirección socialista, que se reafirmó en su postura y anuncia mano firme. Antidio Fagúndez dijo que la Ejecutiva Federal ha comunicado que Tomás del Bien, el alcalde de Toro, está fuera del PSOE. Expulsado. Tiene 3 días para alegar.

Fue origen y final de la protesta de socialistas contra socialistas por la expulsión del alcalde de Toro. La mayoría eran miembros del PSOE de Toro, pero también de otras zonas y algunos socialistas significados, como el ex secretario provincial Antonio Plaza, el ex secretario de organización Ismael Aguado, las ex concejalas del Ayuntamiento de Zamora Adoración Martín y Soraya Merino o el alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, además de varios ex diputados provinciales.

Lo que empezó como una protesta a las puertas del PSOE acabó trasladándose al interior de la sede, donde se reunía la ejecutiva provincial, que fue interrumpida aprovechando que los medios accedían al interior para hacer las fotos de rigor. Hubo momentos de tensión, críticas, gritos, insultos, peticiones de dimisión… y luego la condena de la dirección del PSOE contra los alborotadores.

El máximo responsable del PSOE provincial se dijo arropado por todos los órganos del partido y, con ese respaldo, Antidio Fagúndez escenificó una huida hacia adelante: no desfallecerán en su política y dice que seguirán buscando la Diputación. De hecho, en esa huida hacia adelante cambiaron las tornas y según Antidio Fagúndez son los otros los que no quieren conseguir la Diputación, citando expresamente a Antorrena.

En el paroxismo del momento político del PSOE, donde nadie parece saber quién es quién, ni donde está cada uno, saltó una de las claves del porqué Tomás del Bien es apartado del partido: es el que ha negociado cambiar la Diputación, quitándole tal prerrogativa al secretario general. Lo cual deja una duda: si quien negociaba era Tomás del Bien ¿qué negociaciones dice que ha llevado el secretario general?

Sea como fuere, a las puertas de la sede zamorana del PSOE el ex secretario provincial del PSOE, Antonio Plaza, apuntaba que lo que más se oye en el PSOE es que nadie entiende nada de lo que está sucediendo. Y añadía que en su opinión no hay razones para el expediente a Tomás del Bien.

Y las voces críticas dejaban meridianamente claro que el conflicto no ha acabado y se anuncian más protestas si llega el caso, porque los descontentos no renuncian a su condición de socialistas, como espetaba el toresano José Luis Martín Arroyo, mientras enseñaba su carné de 40 años de militancia en el PSOE.

Y la figura crítica más reconocible del PSOE, el alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, dejaba las razones de su apoyo a la protesta: “porque quienes no hacen nada son los que quieren mandar y además de forma torticera y tramposa”.

Un Cecilio Lera que, por su parte, podría ser pronto otro ex socialista, a tenor de lo que dejó entrever Antidio Fagúndez, tras decir que habrá una inminente resolución de sus expedientes disciplinarios.