La epidemia de los malos tratos

Cuando a este martes 25 de junio apenas le quedan pocas horas, dos mujeres asturianas han sido víctimas de malos tratos. Y mañana, otras dos; y pasado, otras dos y así una lista interminable, tan extensa como vergonzante, que deshumaniza a esta sociedad que tan perfecta y evolucionada a veces cree ser. En estos momentos, 1.262 asturianas tienen protección policial. Viven aterrorizadas bajo el yugo de que en cualquier descuido puedan sufrir una agresión, a que un desalmado pueda acabar con sus vidas. Son unas cifras que nos hacen dudar de todo. ¿Cómo es posible que en nuestra región en los últimos quince años 11.800 mujeres hayan tenido que ser amparadas por las fuerzas de seguridad por culpa de sus parejas o ex parejas? Y a veces, la protección no pone fin al miedo. Para muchas, la solución pasa por el cambio de residencia. Y esa, tampoco es la solución. Es otra tortura continuada. 1.150 residentes en el Principado tuvieron que emigrar a otra región. Esto es inaceptable. Vigilancia integral, guarda telemática, un móvil de emergencia. Mujeres condenadas a vivir en un sinvivir. Porque su amargura no termina con la vigilancia externa, con la marcha a otra región o con la detención de su agresor, de su acosador, de su maltratador. Estas mujeres permanecen estigmatizadas en una sociedad que tiene que volcarse en su reintegración, en su vuelta a la vida. Porque la epidemia de malos tratos no acaba, no hay vacuna y nadie, nadie, está a salvo. Las fuerzas de seguridad, las leyes, numerosas organizaciones protegen, amparan y ayudan a estas mujeres, pero el combatir, el combate, sin cuartel al maltrato y situarse al lado de la víctima es cosa de todos. 1.001 mujeres asesinadas en España desde 2003. 1.001 mujeres víctimas oficiales de la mayor lacra social con la que convivimos. Esta es una guerra en la que todos tenemos que estar en el mismo bando. Esta es una guerra que tenemos que ganar.

Seguir leyendo