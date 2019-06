La estación de metro Hospital del Henares se queda sin ascensores

Averiado, cerrado y sin información para los usuarios. La Asociación Vecinal Parque Henares de San Fernando, a través de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, ha denunciado este martes que, desde hace un mes y medio, el único ascensor de la estación Hospital del Henares, en la línea 7B del Metro de Madrid a su paso por Coslada, está inutilizable. Una situación que los usuarios achacan a las prisas por la construcción del denominado Metro Este, que acumula numerosos problemas desde su precipitada apertura, antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

"La gente que tiene que utilizar ese servicio público para una cosa tan esencial como el hospital está muy limitada", ha lamentado, en declaraciones a SER Henares, Eloy Rodríguez, portavoz de la Asociación de Vecinos Parque Henares. El ascensor es fundamental en una estación a la que acuden pacientes con dificultades de movilidad. Sin embargo, a pesar del tiempo que lleva estropeado, los usuarios, que preparan movilizaciones, no han recibido ninguna información oficial de parte de Metro de Madrid y la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.

Los vecinos, ante la falta de una aclaración, no entienden, además, por qué no se ha habilitado el segundo andén de la estación, que cuenta también con un ascensor. Según ha sabido esta emisora, ese elevador tampoco estaría operativo. Fuentes de la Comunidad han confirmado a SER Henares que Metro de Madrid detectó la incidencia hace "aproximadamente" un mes y que un movimiento de tierras habría afectado a la estructura completa de los ascensores, que han quedado anulados por motivos de seguridad. La reparación no es sencilla y para llevarla a cabo será necesario licitar un contrato público. La obra posterior duraría, al menos, dos meses por lo que la estación podría estar sin ascensores hasta otoño.