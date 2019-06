Laia Palau: "Si en este Europeo los equipos van al 100%, contra España irán al 200%"

El Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino arranca este jueves 27 de junio en Letonia. Allí está ya la selección española, vigente campeona, dispuesta a batirse el cobre en una cita más complicada de lo habitual, dado que es clasificatoria para las Olimpiadas. Las españolas se vienen preparando a conciencia. La última etapa de esa preparación la hicieron en la Comunidad de Madrid, en Fuenlabrada. Una de las protagonistas de este gran equipo es su capitana, Laia Palau, cuyo palmarés, al igual que el de la selección, es más que brillante.

Debutó con España en 2002 y desde entonces ha conseguido 10 medallas en 15 campeonatos. Por clubes, cuenta con 14 títulos de Liga, siete en España. El resto los logró jugando en Francia, Polonia y República Checa. El pasado año anunció su retirada, aunque la ‘presión’ de técnicos, compañeros y público la hizo cambiar de opinión.

Un Eurobasket muy complicado

Palau no se desconecta, sabe que en la vida hay mucho más que baloncesto, pero ahora va a por todas y sabe que el Europeo, que se celebra en Serbia y Letonia, va a resultar complicado al ser clasificatorio para las Olimpiadas. “Todos los equipos van muy a muerte. Selecciones que en otro momento no serían peligrosas en este momento lo van a ser”. Sobre todo delante de las vigentes campeonas de Europa, por eso es consciente de que “si los equipos juegan al 100%, cuando lo hagan contra España sé que van a estar al 200%.Los años de preolímpicos siempre son Europeos muy duros, porque cualquiera puede ganar a cualquiera”

La ausencia de Alba Torrens es una de las más destacadas. Laia sabe que se va a notar, como antes se notó la de Sancho Lyttle. “Yo creo lo podemos solventar, perderemos un poco la magia que tiene Alba, pero a lo mejor ganaremos por otro lado”, dice convencida.

Laia, paso a paso

A sus 39 años tiene claro que está viviendo “un final de camino, pero voy renovando cada día mi contrato conmigo misma”, nos confiesa. Por eso, va paso a paso. “Acabo la temporada, me comprometo con el club, el que sea, un año, lo acabo bien, ¿qué viene?¿ Selección? Ellos quieren, yo quiero, tengo las energías, voy, y así día a día.”¿Tenemos Laia para rato?, es la pregunta, “yo creo que mucho, mucho, ya no va a ser”, afirma.

Tiene otro año de contrato con el Girona, el que viene, y cuando acabe… “Veremos cómo estoy. Aunque quedan por delante las Olimpiadas, cuando acepto seguir con la selección quiere decir que acepto la responsabilidad importante de estar al nivel que este equipo se merece, si no tengo que estar y perderme unas Olimpiadas, me las voy a perder, no tengo ningún problema” ,asegura.

Deporte femenino

Laia Palau es una mujer de convicciones y con los pies muy en la tierra. Firme en su manera de hablar, reafirma su compromiso con el deporte femenino al que reivindica y analiza. Cree que la visibilización puede estar potenciada por este momento de cambio social que vivimos, sumada al efecto multiplicador que hoy en día tienen las redes sociales. Y si a eso se unen buenos resultados, nada mejor. “También nosotras respondemos. Si seguimos ganando medallas, pues estamos en la prensa”. Reconoce que la Liga española en la que compiten, también sufrió la crisis, con menos inversión, menos dinero…, pero considera que está en un momento de crecimiento, “de invertir otra vez”.

No obstante, todavía hay mucho que recorrer en lo que a la presencia femenina en diferentes ámbitos del deporte se refiere, hasta el punto de que Laia ve todavía “complicado una mujer sentada en un banquillo en ACB” como entrenadora principal.“Prácticamente en ACB de entrenadora solo está Ana Montañana en el Montakit Fuenlabrada (es ayudante del entrenador). Hace un tiempo hubo otra mujer, Carmen LLuveras, que estuvo con Escariolo en Málaga, y ya está”. Pero esa presencia femenina depende también de “nosotras mismas, a muchas no les interesa”. Hay quien deja el deporte por la maternidad o porque una vez acabada la carrera profesional no quieren seguir formando parte del baloncesto, por eso, la mayor presencia femenina, dice, también depende de que la mujer quiera estar allí y aportar su experiencia.

Y después del baloncesto ¿qué?

“La gran pregunta del millón. No lo sé. Definirá mucho las cosas el porqué vaya a dejar de jugar”. El baloncesto es algo que lleva dentro y no cree que llegue un momento en que no haya baloncesto nunca más en su vida. “Tengo un bagaje de experiencias y me gusta”.

Pero, lo tiene claro. Hay otras muchas otras cosas que le gustan en la vida y no lo esconde. Desde hace tiempo diferentes proyectos, sin ninguna relación con el baloncesto, bullen en su mente. Para Laia Palau “son un reto”, que seguro afrontará con el tesón que ha demostrado en la cancha deportiva y que ahora trasladará a la cancha de la vida.