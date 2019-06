El Centro Zagal se creará por imperativo legal para menores con transtornos de conducta

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado con fecha 24 de junio la resolución por la que se deja sin uso el Centro de Acogida de Menores de Valcorchero con el fin de crear en ese espacio el Centro Residencial Zagal (CE.RE.ZA). Un centro en el que se atienda a menores con transtornos conductuales.

Una noticia que ha generado alarma, ya que anteriormente no se había anunciado ese cierre y el cambio de uso del centro, ni siquiera al Ayuntamiento de Plasencia. Un centro que no se sabe muy bien cual será su finalidad, porque aunque contará con un equipo completo de salud mental dependiente del SES (psiquiatras, psicólogos, enfermeros especializados en salud mental) será un centro residencial terapeútico de entre tras una estancia de entre "6 y 9 meses". Pero no es un centro de salud mental, sino tearapeútico, según el Jefe de servicio de Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Manuel Gallego.

Aunque Gallego no ha querido detallar cúales van a ser los trastornos que se traten en este centro, porque podrían asimilarse a "la enfermedad mental". De manera, que no se sabe si son transtornos alimenticios, de atención, de hiperactividad... Un centro que contará con servicio de seguridad para "la necesaria contención que requieran los chicos, chicas que en este dispositivo sean atendidos en fases iniciales adaptativas" , además de educadores sociales y terapeútas.

Para la creación de este centro se van a invertir más de 5 millones de euros, pero por un importe tan elevado se ha decidido el dejar sin servicio el Centro de Acogida de Valcorchero la decisión de cambiar el uso en vez de construir uno nuevo es porque "la planificación de la Junta de Extremadura se ha trazado en esta dirección".

Según Gallego la Ley 26/2015 "exige a la entidad pública la necesaria disposición de recursos para atender desde el sistema de protección de menores para atender a niños, niñas y adolescentes con problemas de conductas" y el centro de Valcorchero es "idóneo" para la creación de este recurso "necesario por imperativo legal". Gallego ha destacado la ubicación periurbana, la distribución del espacio, los servicios y red educativos, sanitarios, formativo laborales que pueden suponer "un importante apoyo" al proceso de intervención en los menores.