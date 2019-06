Orlena de Miguel explica su abstención sobre apoyar a Pedro Sánchez

Orlena de Miguel ha explicado su abstención en la Ejecutiva de Ciudadanos a apoyar sí o no un gobierno de Pedro Sánchez.

La guadalajareña, que fuera portavoz de Ciudadanos la pasada legislatura en Castilla-La Mancha asegura que no fue por discrepancias, únicamente, entendía que no era el momento de presentar dudas a la estrategia del partido, porque Sánchez no ha cambiado su forma de hacer las cosas "con los mismos socios que la moción de censura" a Mariano Rajoy.

De Miguel, responsable del Área de Movilidad y Seguridad Vial en la Ejecutiva de Albert Rivera, fue una de las tres personas del partido se abstuvo en la votación. Insiste en que no quería que se realizase esa votación, porque la responsabilidad de formar gobierno no la tiene Ciudadanos, la tiene, asegura, Pedro Sánchez.

Pacto regional no es extrapolable

Sobre si el pacto que han alcanzado en Castilla-La Mancha entre Ciudadanos y PSOE es extrapolable a nivel nacional, entiende que no, porque el Partido Socialista de Emiliano García-Page firma cosas que no hace el PSOE de Pedro Sánchez, como la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

En cuanto a la dimisión de su compañero Toni Roldán, asegura que le respeta y admira, pero discrepa del fondo de sus opiniones como de los pactos con Vox, porque asegura, no se ha llegado a ninguno con la formación de Santiago Abascal.