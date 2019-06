LOS40, líder de la radio en Balears con 77.000 oyentes

Los40 es la emisora más escuchada de Balears con 77.000 oyentes según el Estudio General de Medios que se ha hecho público esta mañana. Lidera la radio musical por delante de Rock FM (60.000) y Kiss FM (58.000). Cadena Dial tiene 37.000 oyentes y Los40 Classic, 18.000.

En radio hablada, COPE es líder con 63.000 oyentes seguida de la SER con 58.000 y Onda Cero (22.000).

La SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo

En el trimestre de máximo interés informativo de los últimos años, la SER revalida su liderazgo y se afianza como la radio de referencia para los españoles. Según el Estudio General de Medios que se acaba de hacer público esta mañana, 4.119.000 personas eligen diariamente la Cadena SER: casi un millón de oyentes más que la COPE y dos millones más que Onda Cero. El dominio de la SER se hace extensivo a toda la parrilla. Todos los grandes programas, de lunes a domingo, no solo son los más escuchados sino que incrementan la distancia con sus competidores.

La SER, líder en todos sus programas

Hoy por Hoy, dirigido por Pepa Bueno y Toni Garrido, refuerza su liderazgo con 2.872.000 oyentes diarios. Sube 232.000 oyentes y abre una brecha de 485.000 oyentes con respecto a ‘Herrera en la COPE’, que se amplía a 1.602.000 respecto al programa de Carlos Alsina, ‘Más de uno’, en Onda Cero.

José Antonio Marcos, al frente de Hora 14,dirige el programa informativo referente a mediodía con 563.000 seguidores. El fin de semana el programa logra 364.000 seguidores los sábados y 303.000 los domingos.

Carles Francino también es el que más crece en su tramo horario, con 81.000 nuevos oyentes. La Ventana domina la radio de la tarde con casi 900.000 oyentes diarios.

De igual manera Hora 25, dirigido por Àngels Barceló, sigue siendo el programa preferido entre los informativos de la noche con 941.000 oyentes diarios.

La SER lidera también las madrugadas con el programa El Faro, de Mara Torres, que obtiene 238.000 oyentes.

De Buenas a Primeras, de Marina Fernández y Aitor Albizua, obtiene 75.000 oyentes diarios.

Persiste el dominio absoluto de A vivir que son dos días en las mañanas del fin de semana. El programa dirigido por Javier del Pino consigue 1.989.000 oyentes el sábado y 1.813.000 oyentes el domingo.

Nadie sabe nada consigue 480.000 oyentes, Acento Robinson suma 424.000, y El cine en la SER, alcanza 495.000 seguidores. Y además, SER Historia logra 171.000 seguidores; SER Consumidor suma 249.000; SER Aventureros consigue 247.000, y Contigo Dentro 113.000 seguidores.

Dominio rotundo de la oferta deportiva de la Cadena SER

El Larguero, con Manu Carreño, también incrementa su audiencia y es el programa más escuchado de la noche deportiva con 824.000 oyentes.

En este final de temporada, la SER se alza también con un dominio rotundo en el campo del deporte. Carrusel Deportivo se dispara el sábado a casi dos millones de oyentes y se distancia de Tiempo de Juego de la COPE en 528.000 oyentes. El domingo, Carrusel Deportivo es el único programa deportivo que crece y obtiene 1.910.000 oyentes, 463.000 más que la COPE. El programa dirigido por Dani Garrido en la SER es líder indiscutible en ambos días, pese a que ‘Tiempo de juego’ suma 4 horas y media más de programación, en total.

Francisco José Delgado, Pacojó, con SER Deportivos, consigue de lunes a viernes 490.000 oyentes.

LOS40: líder de la radio musical. Anda Ya es el morning más escuchado de todas las radios musicales con 1.575.000 oyentes

LOS40 suma 134.000 nuevos oyentes, y con 2.869.000, domina sin discusión la radio musical. LOS40 es la tercera radio más escuchada de España, detrás de la SER y COPE, y suma casi un millón de oyentes más que Onda Cero. Anda Ya!, con Dani Moreno y Cristina Boscá es el morning más escuchado de todas las radios musicales con 1.575.000 oyentes.

Del 40 al 1 con Tony Aguilar, se sitúa los sábados en 1.163.000 seguidores. Yu: no te pierdas nada, presentado por Dani Mateo, suma 672.000 oyentes. We Love 40 de Charlie Jiménez logra 64.000 seguidores. Yu: After hours con Félix Castillo obtiene 652.000. Los formatos globales de LOS40 como World Dance Music, que dirige y presenta Luis López, cuenta con 69.000 oyentes y LOS40 Global Show alcanza 339.000 seguidores.

Por detrás de LOS40 se sitúa Cadena Dial, como radio líder de la música en español y la segunda radio musical más escuchada; está al borde de los dos millones de oyentes diarios. Manel Fuentes en Atrévete logra 1.214.000 oyentes.

LOS40 Classic y Radiolé también mejoran sus datos respecto a la ola anterior, con 515.000 y 484.000 oyentes respectivamente.

Radiolé también crece y alcanza 484.000 oyentes. Su programa de la mañana, Café Olé, conducido por Joaquín Hurtado, consigue una audiencia de 322.000 seguidores.

Dominio también de la categoría de radio en Internet

El dominio de la Cadena SER es indiscutible en el ámbito digital. Cadenaser.com también es líder en Internet en la categoría de radio con 8.150.0000 usuarios únicos*; supera en más de 2 millones de usuarios únicos al segundo competidor, cope.es que tiene 6.009.000 u/u (*según los últimos datos de ComScore multiplataforma de mayo de 2019). También es la emisora de radio hablada con la mayor comunidad de seguidores en la red social Twitter, con más de un millón de followers. LOS40.com protagonizan la mayor subida de la categoría hasta alcanzar la cifra de 2.534.000 usuarios únicos.

La temporada radiofónica acaba como empezó: con el respaldo mayoritario de la audiencia a la SER, tanto en la radio hablada como en la musical, todos los días de la semana y en todos los géneros: información, deportes y entretenimiento.

La SER prepara ya la nueva temporada. Pepa Bueno que, pasa a dirigir Hora 25, culmina con estos datos un ciclo de 8 años y 21 EGM como líder indiscutible del programa de radio más escuchado en España. Àngels Barceló, que a partir de septiembre dirigirá Hoy por Hoy, ha mantenido un liderazgo ininterrumpido al frente del emblemático Hora 25, durante 11 años y 36 oleadas del EGM.

*Según los últimos datos de ComScore multiplataforma de mayo de 2019.