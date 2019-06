Segunda sesión de la investidura de Armengol con el turno de los portavoces

Segunda jornada de la sesión de investidura de la candidata a presidir el Govern con el turno de los discursos de los portavoces de los grupos parlamentarios. La cita comienza a partir de las once de la mañana, 24 horas después de la intervención de Francina Armengol.

Los representantes políticos hablarán siguiendo el orden de mayor a menor número de escaños obtenidos por sus formaciones, aunque el último en hacerlo será el del grupo parlamentario al que pertenece Armengol, es decir, el grupo parlamentario socialista. Las intervenciones tendrán una duración de treinta minutos.

Primero será el Partido Popular, después Unidas Podemos, Ciudadanos, Més per Mallorca, Vox, El Pi, Més per Menorca y por último Gent per Formentera.

Francina Armengol podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Cuando conteste individualmente o en forma global a los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de estos tendrá derecho a una réplica de diez minutos.

Por último, la votación será pública. La secretaria primera de la Mesa, Joana Aina Campomar, nombrará a los diputados y las diputadas y éstos responderán: "sí", "no" o "abstención". Los miembros del Govern en funciones que sean diputados, así como los miembros de la Mesa votarán al final.

La previsión es que Armengol cuente con el apoyo de los partidos de la izquierda y el rechazo de la oposición. La única formación que no ha desvelado su sentido del voto ha sido El Pi, que podrá votar en contra o abstención.