Javier Gámez: "Es rotundamente falso que nuestro sueldo haya subido un 21%"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Úbeda insiste en que no se ha producido una subida de sueldo de un 21,3 % como publicamos el martes en Radio Úbeda. Señalan que ahora son 16 concejales, en lugar de los 12 del anterior mandato, solo dos grupos municipales y que , por tanto, se ha producido una reasignación de liberaciones. El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Javier Gámez, asegura que "tienen que desmentir la información publicada porque es rotundamente falso. Solo suben los sueldos de la alcaldesa y los dos tenientes de alcalde. Los demás son cambios de dedicaciones".

Señala, además, que la cuantía de la liberación ha bajado de 34.181 euros a 33.000 y la masa salarial total del Ayuntamiento también ha disminuido de 331.750 a 331.650 euros respecto al anterior mandato.

¿Cómo se ha elaborado la información que hemos publicado?

Comparando los ingresos brutos que percibirán los concejales del equipo de gobierno a partir de ahora y los que percibían en el anterior mandato. Se han comparado ambas cifras totales, con el mismo número de personas liberadas.

Si contamos solo a concejales, el aumento porcentual con esta cuenta es del 22,5 % puesto que pasan de 179.387 euros a 231.450; si incluimos al personal de libre designación, cuyos sueldos si suben -aquí no hay liberaciones- ese porcentaje total de subida en la percepción del grupo de gobierno más los asistentes de libre designación disminuye al 21,3 %. Esos datos no son falsos o inexactos, aunque el equipo de gobierno cree que pueden ser interpretados de forma errónea y asegura que no se trata de subidas salariales.

El equipo de gobierno considera que se han de puntualizar las subidas detalladas: la subida del 8 % de la alcaldesa y el 13 % de los tenientes de alcaldes y, añade, que no son comparables las percepciones económicas de las concejalas de Urbanismo, Cultura o Servicios Sociales que pasan de 17.090,50 euros a 33.000 en los dos primeros casos y a 24.750. Y es que, explican, pasan de medias liberaciones a completas en esa reasignación de liberaciones.