Moda circular con olor a mar

La economía circular no pone límites en la imaginación de quienes tienen ideas y ganasde impulsar proyectos diferentes. La protagonista de este nuevo episodio, el quinto ya de Circulando Ideas, se define precisamente como una “mente inquieta” que nunca deja detrabajar. “A cabeza non para, non debe parar” nos cuenta entre risas al tiempo que relatalos diferentes proyectos en los que está inmersa. El más conocido, con el que ha tenidomás éxito, tiene que ver con el mar y la moda. Con algo tan elemental para la industria pesquera como las redes.

Cholita Corme es resultado de la unión del trabajo de toda la vida, el que realizan desdehace siglos las ‘redeiras’ que todas las semanas ponen a punto las redes para que losbarcos puedan salir a faenar y la moda más reciente. Una moda que huele a mar y queofrece un producto de “innovación circular”.

Gemma Neira está detrás de este proyecto y de otros que comenta con nosotros en esteepisodio. Una empresaria de la economía circular que con la premisa “imaginación alpoder” ha hecho de una red de pesca un signo de distinción.

