Busquets: "No es un castigo que se prescinda de Santiago, Vidal y Ensenyat"

La coportavoz de Més per Mallorca, Bel Busquets, ha asegurado públicamente que la decisión de que Fina Santiago, Vicenç Vidal y Miquel Ensenyat no vayan a continuar en cargos del Govern "no debe interpretarse de ninguna manera como un castigo".

Busquets insiste en que Vidal ha sido un "magnífico" conseller de Medio Ambiente, Santiago una "magnífica" consellera de Servicios Sociales y Miquel Ensenyat ha cumplido con su papel como presidente del Consell de Mallorca y que, en este sentido, dice, "no hay cuestionamiento de su gestión".

Sin embargo, explica que desde la ejecutiva de Més per Mallorca se han reflexionado tras recibir la "inquietud" entre las bases y se ha optado por esta decisión que parte de Bel Busquets y de Guillem Balboa.

Busquets insiste en que "no hay ningún tipo de relación entre quién ha negociado y quién ocupara un lugar".

La ejecutiva de Més se reúne este viernes por la mañana para debatir sobre esta cuestión y proponer a otras personas del partido para gestionar áreas como Servicios Sociales y Medio Ambiente.

Por otro lado, Miquel Ensenyat, ha admitido ante los medios de comunicación que "no entiende de ninguna de las maneras la decisión de Més de que no pueda ser senador autonómico".

Asegura que está "contento de que Fina Santiago haya encontrado una palabra para decir cómo se encuentra" porque él dice todavía no la ha encontrado.

Insiste en que son candidatos que han pasado un proceso de primarias y una campaña y ahora no entiende este cambio.