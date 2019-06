Guarinos: "El Congreso Provincial se hará cuando toque, ahora no es el momento"

La presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, responde en SER Guadalajara a las voces que piden un Congreso Extraordinario y la renovación en el Partido Popular tras los malos resultados electorales. Una de esas voces, la de Antonio Román, en declaraciones a esta emisora.

Guarinos ha destacado que esos malos resultados se han dado a nivel general, no solo en Guadalajara. "La estructura del partido es piramidal. Si es una cuestión de resultados, qué procede, hacerlo también a nivel nacional o solo en Guadalajara. La autocrítica dentro del partido ya se ha hecho, las reflexiones también, pero ahora lo que toca es trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos".

Recuerda que el último Congreso Provincial en Guadalajara se celebró en 2017, hace solo dos años, pero no ha querido adelantar si esperará hasta 2021, cuando se cumplan cuatro años, para convocar el siguiente.

Sobre su futuro personal, ha respondido a la pregunta directa de si ha pensado en dimitir tras el batacazo del 26 de Mayo. "Cuando llegue el momento lo veré y lo decidiré. Ahora soy presidenta con el 95 por ciento de apoyo de los afiliados. Llevo 7 años, que son menos del que estuvieron mis predecesores. Cuando llegue el momento decidiré, pero ahora no es el momento".

Guarinos también se ha referido a la situación de los grupos del PP tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ha anunciado que Alfonso Esteban será el portavoz en la Diputación, pero no ha confirmado si Jaime Carnicero, muy cercano a Román, será el portavoz en el Ayuntamiento. "Ese tipo de propuestas las tiene que ratificar el Comité Ejecutivo, no lo decide exclusivamente la presidenta provincial. Los apoyos personales en estas cosas no cuentan, son decisiones que tiene que tomar el Comité Ejecutivo".