Los concejales aprueban subirse el sueldo un 20 por ciento con el rechazo de Adelante Málaga

Con 27 votos a favor y 3 en contra, el ayuntamiento de Málaga ha aprobado la subida del 20 por ciento de los sueldos de los concejales.

La medida ha contado con el apoyo de PP, PSOE -faltaba la edil Begoña Medina por una cuestión médica- y Ciudadanos y el rechazo de Adelante Málaga, que ha anunciado que se desmarcaba de la propuesta a pocos minutos de comenzar la sesión.

La confluencia de Izquierda Unida y Podemos aseguraba este jueves a través de un comunicado que "las prioridades de la ciudad son otras y que "la medida ha generado un rechazo social" que les aleja de la ciudadanía, en palabras del portavoz, Eduardo Zorrilla, que indicaba que la medida fue decisión de los "órganos de la confluencia", que han votado en contra.

El rechazo ha sentado como un jarro de agua fría a la portavoz del grupo popular, Elisa Pérez de Siles, ha acuado a Adelante Málaga de "hipocresía supina" y le ha lanzado un órdago: "Le pido a Zorrilla un ejercicio de coherencia y que renuncien a las cantidades", decía en referencia al incremento salarial.

Zorrilla respondía que los ediles de su grupo donan dinero a su organización y el aumento salarial no les afecta: "No nos hubiera supuesto más dinero, si no más impuestos". En cualquier caso, recogía el guante de Pérez de Siles e indicaba que les planteasen por separado la propuesta y votarían en consecuencia.

"Tan importante es un buen gobierno como una buena oposición", indicaba por su parte el portavoz del PSOE, Dani Pérez, en defensa de los incrementos salariales, una medida que reconocía ser un tema "difícil" y "delicado", pero que insistía en que hay que ver en conjunto. También indicaba una cuestión defendida tanto por el alcalde, Francisco de la Torre, como por Pérez de Siles: que los niveles retributivos de los concejales de Málaga están por debajo de los de otros ediles de ciudades similares en población.

Recuperar los niveles retributivos de 2008

El alcalde, Francisco de la Torre, hacía una exposición de motivos sobre el incremento salarial para indicar que los sueldos de los concejales se han recortado hasta en tres ocasiones (en 2010, 2011 y 2012), lo que supone una bajada total del 23 por ciento en términos porcentuales e indicaba que los salarios se pondrá al nivel de antes de la crisis, en 2008.

La subida de los sueldos pondrá el salario del alcalde de Malaga en 78.220 euros brutos anuales, 13.000 más que ahora. Los tenientes de alcalde cobrarán 11.000 euros más, es decir, 66.487 euros anuales mientras que un concejal raso con dedicación exclusiva se queda en 56.318, 9.386 euros más. Aquellos ediles con dedicación parcial cobrarán 45.000 euros, 2.815 más que ahora; aquí la subida de los emolumentos es menor que el resto porque a raíz de una sentencia judicial el interventor interpreta que han de cobrar por debajo del 90 por ciento del salario de un concejal con dedicación exclusiva (que es lo que venían percibiendo) y finalmente cobarán el 80 por ciento.

Y sobre los cargos de confianza, otro principio de acuerdo que se ha aprobado: De la Torre se queda con todos los cargos de confianza -el ayuntamiento tiene derecho a 34 y de ellos el equipo de gobierno tenía 29- y consensúa con el resto de formaciones aumentar la asignación presupuestaria en 144.000 euros a cada grupo municipal para que contraten tres trabajadores eventuales por su cuenta.