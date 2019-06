UGT denuncia que los hoteleros de Ibiza quieren salir del convenio colectivo

UGT arremete contra la Federación Hotelera de Ibiza a la que acusa de querer "pisotear y ningunear" los derechos de los trabajadores. Y es que la patronal ha presentado una propuesta la Comisión Paritaria del Convenio de Hostelería para que las jornadas laborales sean de seis días a la semana y no cinco tal y como está estipulado. En el documento que lleva la firma de la presidenta de la patronal, Ana Gordillo, se específica que esos días trabajados se podrán recuperar como jornadas de descanso en los cuatro meses siguientes a la fecha que les correspondería.

Antonio Copete, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo en Baleares, que está hoy en Ibiza, advierte a la patronal pitiusa de que "va mal con sus planteamientos" Dice que "le guste o no, los empleados trabajan cinco días y libran dos y todo lo demás las horas extraordinarias deben pagarse".

Copete asegura que el objetivo final de la Federación no es otro que "intentar salir del convenio colectivo, que no firmaron en su momento", pero asegura que les va a seguir afectando "ya que por mucho que lo intenten nunca tendrán un convenio propio, mientras UGT siga viva esto no va a pasar ya que tendrían que matarnos". Advierte de que si los empresarios quieres alguna cosa "lo lógico es sentarse, pero obstaculizando el convenio, poniendo trabas y piedras en el camino, no van a contar nunca con la UGT".

José García, secretario de Acción Sindical, dice que hay cadenas en Ibiza que ofrecen a sus empleados trabajar un sexto día a la semana a cambio de una habitación compartida en el hotel, "algo que nos remonta de nuevo a los años 70". Señala que lo que se pretende es "legalizar algo que se está haciendo de forma ilegal".

Desde la Federación Pitiusa reconocen que hay empresas de Ibiza en las que sus empleados trabajan seis días a la semana porque así se ha consensuado, pero que lo que no se aceptará es que se imponga la medida sin compensación económica alguna.

Además, se acusa a la Federación de Ibiza de actuar con "torpeza", porque ha llevado su propuesta la Comisión Paritaria y en ese órgano solo están representadas las partes que han firmado el Convenio. Como Ibiza no rubricó ese documento, el escrito que ha presentado es "papel mojado", según Copete, y no se le ha dado curso.

El sindicato ha vuelto a denunciar las cargas de trabajo “bestiales” en los establecimientos. Aseguran que se da en todas las categorías profesionales. Destacan que ese esfuerzo adicional pasa factura a los trabajadores ya que su salud se resiente. Por eso ven básico que se elabore por parte del Govern el estudio que mida el trabajo que se debe hacer.

Copete afirma que "este es el mayor problema que hay en estos momentos, porque los plantillas están bajo mínimos". Destaca que "los hoteleros tienen que hacer dos cosas, pero solo hacen una, porque han modernizado sus establecimientos, pero esto no se ve reflejado en el servicio que se da, y como consecuencia de todo ello las cargas de trabajo son inasumibles en todas las categorías profesionales".

Los hoteleros se defienden

Y la patronal hotelera dice que en ningún caso quiere imponer jornadas laborales de seis días a la semana a los trabajadores, sino que quieren que esta sea una "opción voluntaria" para los empleados. El gerente de la Federación, Manuel Sendino, asegura que este día trabajado "podría recuperarse posteriormente o se pagaría por parte del empresario". Así que Sendino niega la mayor, "no solo no se pisotean derechos de los trabajadores, sino que este sería un derecho más".

Sendino dice que en el convenio colectivo ya se hace alusión a este sexto día, aunque con una serie de restricciones. Lo que se busca es "clarificar este artículo, respetando la normativa laboral general".

Los hoteleros reconocen que no dirigieron su propuesta al foro adecuado y asumen que será difícil que pueda salir adelante porque en las comisiones negociadoras del convenio tienen mayoría la Federación de Mallorca y el sindicato UGT.