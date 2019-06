Ni sanidad, ni educación y la amenaza de cadena perpetua: así es ser gay en Sierra Leona

En Sierra Leona la homosexualidad está penada con la cárcel. Dar un beso a su pareja en público o que dos personas declaren que han visto a dos hombres entrar juntos a una habitación, incluso si no es cierto, puede acarrear penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

No solo eso, las personas homosexuales no tienen derecho a educación o sanidad pública. A todo eso se enfrentó el joven abogado y activista George Reginald. Le retiraron su licenciatura en derecho y paso varios meses hacinado en una prisión hasta que, a través de la ayuda de sus colegas activistas, pudo salir de su país y solicitar asilo en el nuestro como refugiado LGTBI previo paso por Ghana ya que España no tiene acuerdos diplomáticos con Sierra Leona.

Además de la condena social, George también ha tenido que enfrentarse al rechazo de su familia, de fervientes convinciones religiosas, que no aceptó su orientación sexual. "Me llamaban cuando querían dinero pero cuando yo necesité ayuda me abandonaron". Precisamente apunta a que la falta de una separación entre Iglesia y Estado en Sierra Leona, donde conviven varias confesiones con predominio de católicos, musulmanes y evangélicos, es lo que bloquea un cambio social que acepte a las personas de distintas orientaciones sexuales.

George, que ha dado una charla en León organizada por 'Amnistía Internacional', lleva cinco años en España. pero no se siente plenamente integrado en nuestro país. No puede ejercer la abogacía porque su título no tiene validez aquí y asegura que, en algunos aspectos, la española no es una sociedad tan inclusiva y tolerante como creemos.