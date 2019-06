Mandiola: "Vamos a seguir hasta morir"

El Atlético Baleares afronta este fin de semana el último encuentro de la temporada y se juega el ascenso a la Segunda División contra el CD Mirandés este domingo a las 18:00 en Son Malferit.

El equipo perdió el acceso directo contra el Racing de Santander, en la primera ronda eliminó al Melilla y ahora en el partido de ida perdió la ventaja contra su último rival, el Mirandés después de caer por 2 a 0 en Anduva. Al Atlético Baleares sólo le queda una bala para disparar y lograr el sueño del club, regresar a la categoría de plata 56 años después.

Manix Mandiola tiene a sus jugadores enchufados y motivados desde el primer día, y para esta ocasión no será menos. Tienen ganas de conseguir la remontada y llevarse el triunfo. Pero antes tendrán que gestionar muy bien el partido: “Jugando lo que nos jugamos tengo la sensación de que están muy ilusionados los jugadores, no hace falta estímulo para motivar. Nos jugamos tanto y ellos ya lo saben. Estamos en desventaja pero nos sentimos capaces de ganar al rival, como hemos hecho casi todos los partido en casa esta temporada y desde ese momento habrá que dar un paso más. Prometo que el equipo lo va a dar todo y será un partido bonito para el espectador y emocionante porque nadie va a especular y será igualado y reñido. Seguiremos pase lo que pase hasta morir”.

El míster blanquiazul cree en su equipo y no puede tener mejor ejemplo en la isla que el del Real Mallorca que logró la operación remontada y el ascenso a la Primera División: “Lo importante es tener vida, lo importante es que hay que jugar y dar una buena versión y si lo hacemos sacaremos la eliminatoria adelante y llegaremos hasta el final. El ejemplo claro lo tenemos en el Mallorca la semana pasada, mismo 2-0 adverso, lo que le pusieron los jugadores y su afición están en Primera. Aprendamos de los ejemplos de remontada positivos y la afición del ATB no es menos que la del Mallorca”.

Manix Mandiola quiere el mismo resultado que logró el técnico del Real Mallorca, pero es consciente de que la situación es muy complicada y hay que saberlo gestionar muy bien, por lo que la idea de encajar el primer gol antes de los 20 minutos: “Hay que meter el primero y ya pensaremos en el segundo, sea el minuto que sea. Aunque marquemos en el 80, hay tiempo de marcar luego el segundo”. Y de esta manera estructura y afronta el partido el entrenador del Baleares: “Meter un gol, no pongamos los bueyes antes del carro, hay que hacer una buena primera parte, buen resultado y llegar al descanso con buenas sensaciones. Debemos demostrar la madurez que no has dado el título de liga y que sea 30 de junio y nos juguemos algo”.

En cuanto sus hombres, los tendrá a todos disponibles. La única duda por el momento es la de Rubén González: “Solo pienso en los jugadores que están, que son lo que están enchufados y no pienso más allá. Rubén si se siente en condiciones tras estar infiltrado jugará o jugará otro. Kike tiene buenas sensaciones y nos da confianza. Sabemos a lo que tenemos que jugar”.

La afición en esta ocasión será imprescindible para que el equipo se sienta más fuerte. Será, una vez más, el jugador número 12: “La afición nos anima por la calle, son el soporte del club. Ya he puesto la vela en San Miguel”.

La ola de calor que se está viviendo estos días en Mallorca y las dimensiones del campo serán los factores claves a tener en cuenta durante el partido: “Estamos adaptados a la temperatura y al campo, hagamos bien lo nuestro y el Mirandés lo tendrá complicado aquí. Allí el Mirandés ya celebró bastante y ahora nos toca a nosotros, cada uno que celebre en su campo que eso está bien. Estoy convencido absolutamente de que podemos remontar, por convicción y devoción”.

“Si fuimos capaces de ganar la liga y sacar 8 puntos y golaveraje al segundo, Hércules, es lo que nos ha traído hasta aquí y siempre hemos dado la vuelta a cualquier situación mala. Somos capaces de revertir esto”, afirma el míster.

Manix Mandiola ensaya hasta el último detalle para que nada falle: “Hemos ensayado penaltis para ver la confianza de los que pueden tirarlos, por tener una información más pero decidiría por la cara de los jugadores. No firmaría penaltis ahora mismo. Tenemos 90 minutos para hacer muchas cosas”.