"Las rebajas ya no existen, nos están llevando a la ruina"

Este viernes es el inicio simbólico de las rebajas de verano, que se ha adelantado tres días respecto a la fecha tradicional, el 1 de julio. Es un arranque que, según critica el pequeño comercio, casi no se nota tras la liberalización en 2012 que permite a los empresarios hacer rebajas cuando quieran durante todo el año.

La fecha de hoy es simbólica ya que buena parte del pequeño y gran comercio la ha elegido para anunciar los inicios de sus rebajas, pero muchos vienen aplicando descuentos durante todo el año. Es algo que tiene a algunos comerciantes en pie de guerra, porque denuncian que la liberalización "solo beneficia a las multinacionales", que tienen mucho más margen para aplicar descuentos.

"¡Las rebajas ya no existen desde hace mucho tiempo, gracias a todos los que están todo el año de rebajas, lo cual para el pequeño comercio representa la ruina!", exclama el dueño de una zapatería en la calle Sant Miquel. En su escaparate ya ha colgado grandes carteles anunciando el inicio de las rebajas, que ya se ven a lo largo de toda la calle, aunque en algunos establecimientos lucen desde principios de semana.

Muchos comerciantes explican que las rebajas no les suponen grandes beneficios, pero dicen que tampoco pueden renunciar a ellas, ya que parte de los clientes las siguen esperando. Una pequeña empresaria que tiene una tradicional tienda de lencería en Los Geranios expone: "Cuando no hay un orden, las cosas no salen bien". Cree que los clientes están "despistados" y "no saben cuando se tienen que fiar de que es una rebaja". "Estas multinacionales que tienen ofertas todo el año, realmente no son rebajas".

Incluso los que no son tan críticos con la desregulación de las rebajas admiten que se notan mucho menos que años atrás. "Las rebajas no atraen mucho al cliente local, así que en verano tiramos más de turistas", asegura la encargada de una tienda de maquillaje en la calle Sant Miquel en la que empezaron las rebajas el miércoles en vez del viernes. Afirma que lo que sí que han notado es un descenso de turistas, por lo que las ventas son "muchísimo más pausadas".