El TSJB rechaza el recurso de Florit para evitar sentarse en el banquillo

El Tribunal Superior de Justicia de las islas ha rechazado el recurso presentado por el juez instructor del caso Cursach, Miquel Florit, contra la decisión del tribunal de seguir el proceso para sentarle en el banquillo por la incautación de los teléfonos móviles a dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca.

La magistrada Felisa Vidal dictó un auto en el que apreciaba indicios de criminalidad por parte de Florit por presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de interceptación ilegal de comunicaciones.

En su auto, la jueza acusa a Florit de dictar al menos cuatro autos judiciales susceptibles de ser prevaricadores, de no haber argumentado la mayor parte de sus actuaciones y no haber ponderado la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Por otra parte, el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones y también ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia alegando que la medida no buscaba vulnerar su derecho al secreto profesional periodístico.