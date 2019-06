Francisco José Requejo, presidente de la Diputación

No había lugar a la sorpresa y no la hubo, porque ya en la tarde del jueves se había desvelado el acuerdo de gobierno de Ciudadanos y PP para la nueva Diputación. Y se plasmó formalmente este viernes en el pleno de constitución de la institución provincial: Francisco José Requejo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, ha sido elegido presidente de la Diputación Provincial de Zamora. Será el primer presidente que no es de UCD ni de AP-PP en el vigente periodo democrático.

Francisco José Requejo presidirá un gobierno del PP, porque los populares se reservan todas las áreas de gobierno de la institución, incluidas 4 vicepresidencias. Como estaba previsto, Requejo se impuso con 13 votos a los 12 votos obtenidos por el candidato del PSOE Manuel Santiago, que recibió el apoyo de de los 4 diputados de IU y los 8 del PSOE, incluido el del alcalde de Toro, Tomás del Bien, que para desechar suspicacias enseñó su voto a la mesa del pleno.

Un pleno que ha discurrido con rapidez y sin ninguna incidencia, con la sala de la Encarnación llena de invitados, y con unas primeras filas copadas por las principales autoridades de la provincia, desde diputados y senadores, al alcalde de Zamora y el subdelegado de gobierno, entre otros.

La nueva corporación provincial sólo está integrada por 5 mujeres, un 20 por ciento de los 25 escaños: 2 son del PSOE, 2 de IU y 1 del PP. Sólo IU cumple con la paridad en sus escaños. En el juramento del cargo, como ya ocurriera en el Ayuntamiento de Zamora, los diputados de IU prometieron fidelidad al rey por imperativo legal.

Y entre las imágenes del pleno, la de la bancada de la izquierda, en la que Tomás del Bien fue sentado junto a IU, detrás de las sillas ocupadas por sus compañeros del PSOE, que lo consideran expulsado del partido.

Descartada la sorpresa y confirmado el resultado, el nuevo presidente de la Diputación, que presidirá pero no gobernará, realizó un discurso de investidura breve y en el que repitió la base de las ideas que lleva tiempo transmitiendo Ciudadanos.

Eso sí, antes de ese discurso, tuvo que repetir el juramento como presidente de la Diputación, porque juró como diputado, dos veces, en lugar de cómo presidente. Cosa de los nervios y la emoción del momento.

Francisco José Requejo aseguró que asume el cargo con humildad, respeto y responsabilidad. Insistió en que su presidencia supone un cambio real en la Diputación y por ello dijo que quiere una Diputación transparente y eficiente, y sobre todo, con rigor para gasto del dinero público.

Habló de generación de riqueza, de apoyo a emprendedores y autónomos, y también se comprometió con reclamaciones de la base social, como internet de banda ancha en todos los rincones de la provincia.

Y, por supuesto, en su discurso no falto la referencia a la regeneración. Un mantra que no falta en ningún discurso de Ciudadanos. Regeneración, diálogo y cambio, dijo Requejo, que también se postuló como un presidente dialogante con la oposición.

Y no faltó un recuerdo para su familia y en particular para su padre, Antonio Requejo, que recordamos que dimitió como coordinador provincial de Ciudadanos con la crisis interna de los naranja antes de las últimas elecciones generales. “Mi padre me enseñó a no rendirme nunca, y a luchar por lo que considero justo”, concluyó el nuevo presidente de la Diputación.