Alcoa acepta prorrogar 8 días el proceso de venta de sus fábricas tras paralizar la oferta de Parter

Hasta bien entrada la madrugada, los representantes de los trabajadores de las factorías de Alcoa estuvieron reunidos en Madrid con la dirección de la aluminera. Un encuentro al que se unió durante la tarde Raúl blanco, secretario general de Industria, a petición de los propios trabajadores, para mediar, después de que Alcoa se descolgara con una paralización de la venta de las fábricas de Avilés y A Coruña, prevista a Parter Capital, aludiendo a falta de garantías financieras por parte del fondo suizo para consumar la venta.

El frenazo a la operación, de manera sorpresiva, dejaba descolocados a los comités de empresa en la tarde del viernes, que acudían al encuentro inicialmente para hablar del Expediente de Regulación de Empleo. En un comunicado posterior a la reunión, señalan que finalmente cuajaba la petición por parte del ministerio a la dirección de la aluminera para que aceptara una prórroga de ocho días máximo, hasta el 8 de julio por tanto, para comprobar si las peticiones exigidas a Parter Capital se cumplen, algo a lo que la dirección de la empresa ha accedido.

De momento, la representación de los trabajadores ya ha sido convocada este próximo lunes, 1 de julio a las once de la mañana a una nueva reunión. Aunque desconfían de la empresa que ayer insistía aseguran, una y otra vez de nuevo en la necesidad de que los propios trabajadores ratifiquen el proceso de venta, algo a lo que se han negado en todo momento las plantillas, al entender que no pueden ratificar algo que ellos no han negociado y cuyos términos desconocen.

Daniel Cuartas, del comité de empresa de Avilés, recién aterrizado a la una de la tarde de este sábado en Asturias tras la reunión, calificaba de "vergonzoso espectáculo" la posición de Alcoa. Ya no sabe “si la compañía actúa de mala fe o que pensar”. Pide al ministerio que ejerza de supervisor del proceso a la espera de conocer “como maniobra la empresa”.

Desde el Gobierno del Principado, el Consejero de Industria, Isaac Pola, mantiene sin embargo, su confianza en que el proceso pueda llegar a buen término. De paso, ha querido agradecer la rápida intervención del Ministerio de Industria, para que “el proceso concluya como inicialmente estaba previsto, tratando de alcanzar el objetivo inicial del mantenimiento de la actividad industrial en ambas plantas, y la mayor parte del empleo”.

Hacia Isaac Pola, entre otros, dirige su enfado hoy por lo sucedido el secretario general de CCOO de Industrias en Asturias, Damián Manzano que califica de “esperpento” la reunión en Madrid; a su juicio, no solo quedan demostradas las mentiras de Alcoa sino la complicidad del gobierno en las pretensiones de la empresa a la que califica de "mafiosa". Por eso exige que se depuren responsabilidades políticas en el Ministerio de Industria y también en los gobiernos autonómicos de la Xunta de Galicia y el Principado. En este último caso, Manzano carga las tintas contra el Ejecutivo asturiano, al entendre que su lealtad institucional ha estado trabajando en favor de “intereses del partido (PSOE )” más que en la defensa de los trabajadores.

El líder de CCOO de Industria cree asimismo que han de aprovecharse estos 8 días de negociación por delante, para valorar de nuevo la oferta de Quantum, el otro inversor interesado en la compra y que fue descartado por Alcoa. En su opinión, “lo mismo que hay una semana más para revisar el proyecto fallido de Parter, hay tiempo para revisar otros proyectos. Y les exigimos a la administración regional que se ponga al lado de los intereses de Asturias. Ya está bien de deslealtades institucionales hacia los trabajadores”. Critica asimismo que se pida a los trabajadores que ratifiquen un acuerdo que desconocen ante la actitud de “chantaje” por parte de Alcoa a los ciudadanos gallegos y asturianos.