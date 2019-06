Biel Barceló apuesta por una renovación de la dirección de Més en otoño

Més per Mallorca continúa buscando a contrarreloj una salida a la grave crisis interna desatada tras el mal resultado que obtuvo en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Una crisis que podría derivar en otoño en un proceso de renovación de sus cargos en la Ejecutiva. A esto apuntan en las últimas horas algunas voces como la del ex coordinador y ex conseller de Turismo, Biel Barceló, quien sostiene que esta crisis es la consecuencia de un pacto mal negociado en el Govern y sugiere que, si es necesario, hay que dar "un paso atrás".

Barceló recuerda que los Acords de Bellver obtuvieron "una contestación importante" en el seno de Més, donde un 46% de militancia no les dio su apoyo. Esto indica, en su opinión, el malestar de los afiliados por un acuerdo que en el caso de Palma es bueno pero no lo es en el caso del Govern.

Dice Barceló que "si hay que dar un paso atrás, se debe hacer", eso sí, "con diálogo y consenso".

Biel Barceló considera que este es "uno de los momentos más difíciles" que ha vivido Més y que lo primero ha de ser "recuperar la calma". Después, apuesta por un congreso en otoño para renovar la dirección del partido, con el objetivo de reforzarlo. Dice que el reto de esta legislatura "es muy importante y exige un partido cohesionado".

Respecto al veto a Fina Santiago, Miquel Ensenyat y Vicenç Vidal, que ha sido el detonante de la crisis, el ex coordinador de Més no da por hecho nada. Incluso la posibilidad de que Santiago, Ensenyat y Vidal sí ocupen finalmente los cargos para los que inicialmente se les suponía. En caso contrario, también urge a que se pongan nombres sobre la mesa.

La crisis es fruto de la mala negociación, asegura Biel Barceló, quien añade que "no se trata de castigar a nadie", porque "la responsabilidad es de todos"; Més ha acabado aceptando las condiciones del PSIB y ese, sostiene, "ha sido el problema".

El ex conseller dice que espera que la situación se recomponga y que al menos se llegue al menos malo de los acuerdos. Él no quiere revelar cuál sería su apuesta, pero asegura que hay propuestas ahora mismo sobre la mesa del partido y que deben analizarse. Sea como sea, confía en que a la asamblea se llegue con un acuerdo cerrado, para someterlo al visto bueno de la militancia.

Cambio de hora

Una asamblea convocada para el lunes y que, finalmente, se va a retrasar a las nueve de la noche. A esa hora, en el Teatre de Lloseta, están convocados los militantes de Més per Mallorca. Antes, a las siete y media, comienza el acto de toma de posesión de la socialista Francina Armengol como presidenta del Govern. Un acto en el que, si no hay novedad de aquí al lunes, Armengol no podrá contar con su equipo de consellers en pleno, al contrario de lo que suele ser habitual en este tipo de ceremonias.