La investidura de López Miras, en el aire

El cruce de claraciones entre Ciudadanos y Vox de ayer, ente Miguel Garaulet y Luis Gestoso, es una muestra de lo difícil que está la investidura de Fernando López Miras en la semana que comienza el Debate en la Asamblea Regional.

Entrando incluso en descalificaciones personales, ambos dirigentes no parecen dispuestos a dar su brazo a torcer. Ciudadanos insiste en que no va a pactar con la formación de Abascal en la Región, a la que considera una "línea roja". Cs da por rotos los acuerdos firmados con el PP en Ceutí y Fuente Álamo, si no se les retiran las competencias concedidas a VOX en estos ayuntamientos, bajo amenaza de expulsión a los regidores. Garaulet, que 'aconsejó' a VOX que 'aprendan' cuatro años en la oposición -como hicieron ellos en 2015- antes de optar a 'sillones'.

Por su parte, los ultraconservadores no están dispuestos a dar 'gratis' su apoyo al PP para investir a López Miras. Con el PP tienen buena sintonía, pero son conscientes que sin Ciudadanos el pacto no es viable, porque no suman.

De ahí que exijan un acuerdo programático 'a tres bandas' como condición para apoyar la investidura del candidato del PP. Todo lo demás, dice Luis Gestoso, "es papel mojado".

Aún así, Vox ha suavizado las peticiones iniciales en el documento que hicieron público esta semana, aunque mantienen las que hacen referencia a la libre elección de centros educativos, la implantación del cheque escolar, o el derecho de los padres a autorizar las actividades educativas a las que asisten sus hijos. También hay acuerdo en materias económicas como adelgazar la estructura de la Administración, eliminar subvenciones a determinados colectivos, o la bajada de impuestos.

Veremos qué ocurre en la semana que comienza, porque la investidura está en el aire.