Mucha fruta, de menor tamaño y, lo peor, sin precios claros

"La campaña está siendo de bastante producción y de calibres cortos, es decir, de tamaño no muy gordo. Y eso perjudica a los precios porque a menos calibre, más costes de recogida. A eso hay que sumar el incremento salarial derivado de los nuevos convenios". Así define Oscar Moret, responsable en el Bajo Cinca del sindicato agrario UAGA, como va la campaña de recogida de fruta en esa zona de Aragón

LA VIGILANCIA DE LA GUARDIA CIVIL PEPE LASMARÍAS La Guardia Civil mantiene desde el mes de mayo un dispositivo de prevención y seguridad durante la recogida de fruta en la Comarca de Valdejalón. El objetivo es evitar cualquier hecho delictivo, y también proteger los derechos de los temporeros y de los empresarios del sector. Hasta ahora se han identificado a 460 personas y se han interpuesto 74 denuncias por infracciones en distintas materias. 45 de ellas ha sido por acampadas en zonas no permitidas, 14 por incumplir la ley de extranjería y por vulnerar la ley de seguridad ciudadana. Se ha investigado a 15 personas por un presunto delito de hurto de fruta y esta semana dospersonas eran detenidas en Ricla por un delito de usurpación de estado civil: utilizaron documentación de otras personas para formalizar un contrato de trabajo. La Guardia Civil mantiene encuentros con empresarios del sector agricola, y también verifican las condiciones en las que trabajan los temporeros

Ahora mismo, están recogiendo nectarina, melocotón, paraguayo, y también en están en los ultimos días de la recolección de la cereza tardía. Moret explica que hay una parte relevante de la producción en el Bajo Cinca que se destina a la exportación. Pero se encuentran con un problema: no saben el precio con el que los comercializadores les pagarán la fruta: "estamos descontento, porque estamos trabajando mucho y metiendo mucho dinero sin conocer el precio real al que nos pagarán la fruta". Para este agricultor, esta situación es incomprensible y hace esta comparación: " hay agricultores que producen más de un millon de kilos de fruta en esta zona y eso supone una inversión, solo para producirlo, de 350 mil euros. Cualquier empresa en otro sector tendría información del proveedor al que va a vender el producto y luego decidiría si le vende o no. Nosotros tenemos que vender a ciegas, y a veces el precio lo conocemos en noviembre"

Contratación de temporeros, la justa

Sobre la contratación de trabajadores, Oscar Moret señala que hace dos semanas tuvieron problemas de mano de obra, porque la recolección de la cereza precisa de muchos trabajadores. Ahora que está a punto de finalizar la cereza tardía, están mejor, pero a pesar de todo, explica la foto fija: " como son trabajos temporales, la gente no contrata más de lo que necesita. Todo el mundo va con un poco de miedo al no conocer los precios y lo que hace es cerrar las plantillas justas, y en todo caso acuden a empresas de trabajo temporal para no gastar más de lo necesario"

En la Comarca de Valdejalón, en la provincia de Zaragoza, señalan que hace tiempo que no les pagan la fruta a buenos precios, y se tienen que conformar con " precios razonables", según explica Agustín Sánchez, el gerente de la Asociación de empresarios agrícolas de la margen derecha del Ebro. Este año los precios de las frutas de hueso se comportan de "forma errática, e incluso rozando niveles para cubrir justo los costes de producción". Sobre la calidad de la fruta en Valdejalón, señala que "es buena porque a pesar de las altas temperaturas de estos días, la maduración se ha realizado de forma optima durante la primavera"

En La Litera, las altas temperaturas no preocupan, incluso favorecen el conusmo de fruta. El secretario general de ASAJA Aragón, Ángel Samper, afirma que los problemas que están teniendo el sector de la fruta en Francia e Italia favorecen al producto aragonés. Pero Samper pide que el Ministerio tome medidas para poner orden al problema de los precios: "se tiene que regular de un vez el sector, porque no puede ser que el productor entregue la fruta sin un precio fijado, para que después le paguen (las empresas comercializadoras) lo que les da la gana"