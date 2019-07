El pacto de PP y Ciudadanos al Consell de Ibiza, hecho

El acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar el Consell de Ibiza está hecho. Tan solo falta que la dirección nacional de la formación naranja del visto bueno a lo pactado en la isla.

Entre este martes y miércoles se cerrará y firmará este pacto postelectoral por el que finalmente el PP se queda con el conseller no electo que ha sido uno de los principales escollos de la negociación y a cambio Ciudadanos tendrá además de la vicepresidencia segunda de la institución en manos del único conseller electo Javi Torres, un total de tres Direcciones Insulares y serán la de Transporte, la de Innovación, Transparencia y Participación, la tercera será de Industria, Comercio y Artesanía.

Según hemos sabido se están redactando ya los documentos que se firmarán esta semana. Uno será de acuerdos programáticos, otro de organigrama y reparto de áreas y un tercero un acuerdo en concreto del pacto del agua porque quieren visualizar la importancia que tendrá la gestión de esta materia para la institución. Una competencia que todas las formaciones isleñas están de acuerdo en que se debe gestionar desde la isla.

Durante el fin de semana se ha celebrado una reunión de la dirección insular de Ciudadanos de Ibiza en la que se ha votado a favor del pacto con el PP, aunque también hemos conocido que no ha sido por mayoría absoluta ya que algunos no estaban de acuerdo en que el conseller no electo quedara en manos de los populares.

El pleno de constitución de la nueva corporación de la institución insular se celebra el viernes a partir de las ocho de la tarde. Una sesión plenaria de la que saldrá elegido Vicent Mari como nuevo presidente del Consell con un gobierno compuesto por los seis consellers del PP y el de Ciudadanos. En la oposición se queda PSOE y Unidas Podemos que en esta pasada legislatura han llevado las riendas de la administración insular.