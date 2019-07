'Si yo pude, tú puedes' : Pilar sufrió malos tratos durante 35 años, 'se liberó' al morir su exmarido

En la Escuela contra el machismo, hemos hablado con Pilar tiene 68 años, ahora a esta edad, es cuando por fin se siente una mujer válida. Despues de que su marido, con el que estuvo casada 35 años, se muriera pudo respirar definitivamente. 'A los seis días de casarme me dió la primera bofetada'. Aún se le quiebra la voz cuando relata asuntos de su vida privada.

Se quedó embarazada enseguida 'mi hijo nació a los 9 meses y seis días, fue un período muy difícil, mi dijo el ginecólogo que el feto estaba desprendido - por las palizas - y que no podía tener relaciones sexuales, me tuvo que hacer un papel para justificarselo a él'.

Su vida con este antiguo taxista de Madrid fue un infierno, en el que día sí y día también era menospreciada y vapuleada. Con la voz quebrada a pesar de los años que han transcurrido, afirma : 'No recuerdo casos en los que yo me haya merecido en ningún momento hacerme lo que me hizo'. Palizas, desprecios : 'un día me quemó la camisa que yo llevaba, y que salió ardiendo' y como no tenía medios me quedaba en casa. Las razones económicas hicieron que no se atreviera a dar el paso : 'él era el que traía el dinero a casa, y yo total...' y cuando se le pregunta qué es lo que ella hacía ella para que la trataran tan mal contesta rápida : '¡yo, servirle!'

Toda la familia conocía el abismo en el que vivía pero nadie lo denunció salvo ella. Antes de la Ley de Violencia de 2004, 'me pinchó con un cuchillo en el abdomen : le castigaron con cinco días de arresto menor en casa, encima le tuve que aguantar cinco días allí metido! En aquellos momentos las demandas no se resolvían más que dos o tres meses después. Tiempo en el que él, le pedía perdón, le engañaba con el 'no volverá a ocurrir' hasta la siguiente. 'Muchas veces deseaba estar mala, para ver si él me cuidaba, porque así me cuidaría, y me querría, pero era peor, porque entonces no le podía servir'.

Hoy dice que lo ha superado, su lema es 'si yo pude, tú puedes', pero una vida así es difícilmente olvidable.