Nacho Escartín (Podemos): "¿Se da por hecho que el PAR está en el gobierno?"

El líder de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha respondido a las palabras de Javier Lambán en La Rebotica, en Radio Zaragoza, donde ha descartado la presencia de la formación morada en el consejo de gobierno y ha asegurado que se muestra confiado en alcanzar un acuerdo con CHA e IU.

Según Lambán, Podemos ha exigido que "les hagamos una oferta de puestos y de cargos, lo que no es procedente en estos momentos".

Sin embargo, Nacho Escartín niega que su partido esté pidiendo sillones. "Me he escuchado la entrevista dos veces para intuir una contradicción", ha incidido. "Javier Lambán ha dicho que no habla de puestos con nadie y sin embargo dice que el PAR no ve incompatible estar en un gobierno con Podemos ¿Esto quiere decir que se da por hecho que el PAR está en el gobierno? ¿Qué le ha ofrecido el PSOE al PAR?"

Afirma que llevan días con el PSOE explorando un acuerdo de investidura y de gonernabilidad para los próximos 4 años.