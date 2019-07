Quince años después de su partida hacia el baloncesto profesional, Sergio Rodríguez (Tenerife, 1986) disfruta de su madurez como jugador de baloncesto. El "Chacho" pasa unos días en la isla donde disfruta con los más pequeños en el campus que lleva su nombre y donde trata de desconectar de lo que será su futuro próximo a la hora de seguir disfrutando de lo que más le gusta que es jugar al baloncesto.

El internacional español tiene un año más de contrato con el CSKA de Moscú, equipo con el que se ha proclamado campeón de la Euroleague recientemente y que le ha pedido unos días para conocer como perfilarán el plantel de la temporada venidera. Pero Sergio no se quedará sin equipo donde jugar puesto que son muchas las propuestas que tiene aunque reconoció que "ahora mismo estoy en una situación en la que no me gusta estar puesto que es bien diferente a cuando acabas de firmar un contrato, y quiero seguir disfrutando a corto plazo del baloncesto", explicó.

El "Chacho" reconoce que se siente afortunado por los años que lleva disfrutando del baloncesto a nivel profesional puesto que "durante los quince años que he estado jugando he tenido siempre la oportunidad de poder elegir allá donde quería ir, por lo que reconozco que me siento muy afortunado. Ahora es el momento de no solo pensar en mi sino también en la familia", apuntó el tinerfeño.

Pero en el horizonte se perfila una cita importante como es la del Mundobasket de China que se disputará el próximo mes de septiembre en el país asiático y para la cual el jugador reconoce que ha mantenido conversaciones con el seleccionador Sergio Scariolo: "hemos hablado después de haber ganado la Euroliga pero es un tema difícil puesto que no puedo centrarme en otra cosa que no sea mi futuro inmediato", sentenció.