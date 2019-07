Cuenta atrás para la Semana Negra 2019

La Semana Negra de Gijón ya cuenta las horas para una nueva edición; la trigésimo segunda. Son 32 años ininterrumpidos animando el verano de la ciudad, siendo referente de los eventos que aúnan cultura y ocio, y uno de los festivales más importantes de Asturias.

Del 5 al 14 de julio más de 150 autores y autoras (entre ellos grandes figuras como el irlandés John Connolly, la francesa Johana Gustawsson o el español Lorenzo Silva) participarán en la cita que contará también con más de 150 actividades en el recinto: presentaciones de libros, coloquios, veladas poéticas dirigidas por el escritor y director del Instituto Cervantes Luis garcia Montero, debates y este año, la recuperación de los Encuentros de Fotoperiodismo que dirigirá por primera vez uno de los colaboradores del certamen, el fotoperiodista Alex Zapico.

También la Universidad de Oviedo regresa este año con apoyo y presencia, pues tendrá librería y repetirá con su "Aula Semana Negra" donde varios profesores de la institución participarán con charlas divulgativas.

Todas ellas, novedades para una edición en la que su mascota, Rufo, obra del autor Kike Herrero, volverá a tener identidad femenina (Rufa, esta vez emulando el cartel de We Can Do It! de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial) y que repite ubicación en los antiguos terrenos de Naval Gijón, ahora en el punto de mira tras la aprobación del PGO y los deseos de la Universidad o del Centro Municipal de Empresas de desarrollar allí proyectos de economía azul. La dirección de la Semana dice que quiere esperar a celebrar esta edición antes de ocuparse del que será su futuro emplazamiento.

De lo que si se muestran satisfechos es del apoyo de la nueva corporación gijonesa, que esperan les ayude a recuperar parte del respaldo que perdieron en los últimos ocho años. La alcaldesa Ana González llegó a declararse abiertamente "semanera".

Habrá varios homenajes, uno de ellos a Lorca y otro a Machado, y también se echará en falta especialmente -dicen desde la dirección- a Vicente Alvarez Areces.

Ángel de la Calle, director de contenidos de la Semana negra estuvo en Hoy por Hoy Gijón.