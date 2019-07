Ángel Víctor Torres establece una fecha límite para su investidura: el 16 de junio

La X Legislatura del Parlamento autonómico ya ha comenzado a rodar y con ella arranca la ronda de consultas para investir como presidente de Canarias al socialista Ángel Víctor Torres. Este ha puesto sobre la mesa sus preferencias para la celebración de dicho pleno: o el 11 y 12 de junio o el 15 y el 16.

Las fuerzas del denominado 'pacto de las flores' ya han perfilado el reparto de áreas y el PSOE se hará cargo de siete consejerías: Economía, Conocimiento y Empleo; Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Sanidad; Educación, Universidades, Cultura y Deporte; Agricultura, Ganadería y Pesca; Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y Transición Ecológica y lucha contra el cambio climático.

Torres ha señalado a "un ritmo en el que se denota la generosidad por conformar el Ejecutivo" aunque ha reconocido que todos los dirigentes de este cuatripartito "hubieran querido más".

Tras resolver uno de los grandes escollos de la negociación, la disputa por Economía y Hacienda, finalmente estas áreas se dividen y Nueva Canarias, con Román Rodríguez al frente, dirigirá la vicepresidencia y Hacienda.

Rodríguez ha anunciado ya una de sus medidas estrella, la creación de una renta básica: "En Canarias sobraba dinero de los pocos recursos que teníamos. Resulta que con el tiempo a los que no cumplieron no les ha pasado nada".

Ese reparto de campos también atribuye a la Agrupación Socialista Gomera la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que no ostentará el también presidente de La Gomera. Casimiro Curbelo ha anunciado que previsiblemente se convertirá en consejero el diputado José Ramón Ramos.

ASG también liderará Visocan, la empresa pública de promoción de viviendas que se separa ahora de Derechos Sociales y estará adscrita a Obras Públicas. En este sentido, la número uno de Podemos en Canarias, Noemí Santana, deja la puerta abierta a que "pueda haber colaboraciones de las distintas fuerzas políticas del pacto en las áreas que timoneen otras formaciones".

Curbelo ha reiterado su intención de impulsar una reforma normativa en la Cámara Autonómico para conformar su propio grupo parlamentario. Este fue uno de los grandes condicionantes para sumarse al acuerdo de centro-izquierda, por lo que sus "servicios jurídicos ya trabajan en ello".

De materializarse este propósito, los dos diputados de Ciudadanos quedarían en solitario en el Grupo Mixto tras irrumpir en el Parlamento. En este sentido, Vidina Espino ha asegurado que para su formación "es una satisfacción tener voz tras llevar cuatro años trabajando" y se ha comprometido a "seguir haciéndolo con mucha más energía e ímpetu".

También del arco derecho, el dirigente del Partido Popular, Asier Antona, ha asumido "una oposición responsable con aquellos asuntos de interés general" a la vez que ha aseverado que serán "contundentes si el Gobierno de esta izquierda radical tiene la tentación, por ejemplo, de subir los impuestos".

De esta manera, los conservadores no descartan impulsar una moción de censura contra Torres el próximo otoño, una decisión a la que no se ha sumado hasta el momento Coalición Canaria. El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha insistido en que "trabajarán con lealtad y por Canarias" desde la oposición. También ha afirmado que traspasarán el gobierno de "la manera más eficaz posible" y ha reiterado que "no estamos en una fase de lamentaciones".