165 niños saharauis disfrutan de sus vacaciones en Córdoba

165 niños y niñas saharauis ya disfrutan de sus vacaciones en Córdoba gracias a la asociación ACANSA y la generosidad de las familias de acogida. Por delante, dos meses de diversión en los que disfrutarán de actividades de todo tipo en la provincia de Córdoba.

Se trata de menores entre 9 y 14 años, que podrán evitar la dureza del verano en el desierto del Sahara gracias al programa vacaciones en Paz. Acansa es una asociación no gubernamental de carácter no lucrativo cuyos objetivos principales se encaminan hacia la cooperación, ayuda humanitaria y solidaridad con el pueblo saharaui y de manera especial a su infancia. "Queremos agradecer la ayuda del Ayuntamiento y la sensibilidad que ofrece con estos niños y con el pueblo saharaui. También agradecer a las familias de acogida. Sin ellas, este programa de acogida no sería posible", señaló el presidente de Acansa, Tomás Pedregal.