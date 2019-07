"Su padre quería llevar al niño al psiquiatra, pero las personas trans no lo eligen, nacen así"

En esta semana del Orgullo nos acercamos hasta uno de los colectivos que sigue reclamando mayor visibilidad. Hablamos de las personas trans, pero hemos querido cambiar el punto de vista y lo hacemos a través de la mirada de sus madres, a través de las historias de Isabel, Sonia y Patricia.

"Un día me dijo 'de mayor me voy a operar el pecho'"

Isabel sonríe al hablar de su hijo Pablo. "Yo creo que es un niño feliz. Ha podido expresarse como él se siente y eso le ha dado más vidilla", nos dice. Eso que sentía se lo contó hace 4 años, cuando Pablo tenía 13. "Un día me dijo 'de mayor me voy a operar el pecho' y para mi eso fue un shock", prosigue Isabel.

Ella fue la primera persona que conoció lo que le pasaba a Pablo, luego llegaría el resto de la familia. "Su padre se lo tomó bastante peor, le costó un poquito más. Quería que fuese a un psiquiatra, pensaba que podía revertirse y lo de los trans no se cambia, se nace así", dice.

No se elige, se nace así, aunque a algunos les cueste entederlo. Es el caso de los abuelos. "Ambos son octogenarios. Uno lo entiende y otro no. Así pasa con casi toda la sociedad. Hay gente abierta que lo comprende y gente que se lleva las manos a la cabeza y dicen "esto es terrible, es una tragedia".

Isabel cree que el problema está, en parte, en la falta de referentes. "No conocía la realidad de que se puede ser de otra manera, de que se puede ser trans", nos dice. "Esa es una de las cosas que me ha recriminado. 'Mamá porqué no me dijiste' y es que yo tampoco lo sabía". Por todo ello, y pese a lo que dice la extrema derecha, el colectivo reclama que se eduque a los mas pequeños en la diversidad y que esa educación llegue desde la escuela.