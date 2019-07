Thomàs considera que la exigencia de cargos de Més no se correspondía con los votos obtenidos

El presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, dice que la exigencia de Més para asumir 3 consellerías además de la presidencia de la cámara o el senador autonómico no se correspondía con los resultados obtenidos por los ecosoberanistas. "No sé si era alta o no adecuada pero se debe hacer una cosa acorde a los resultados electorales", argumenta.

El socialista vaticina una legislatura "donde habrá que luchar las mayorías en cada pleno ya que nunca antes había una cámara con tantos partidos". Asegura que la relación entre las formaciones del pacte "es buena pero no extraordinaria porque han pasado unas cosas hace poco tiempo", añade haciendo referencia a las negociaciones y a la gestión de la crisis interna de Més.

Thomàs asegura que una vez que el PSIB se quedó con la presidencia del Parlament, su perfil entraba "dentro de la lógica para asumir el cargo por su trayectoria en la cámara".

No le preocupa la presencia de VOX. Dice que el reglamento es muy claro y se trata de aplicarlo "en todo momento".