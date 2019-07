Mikel Landa viaja al Tour de Francia con las maletas llenas de ilusión

Mikel Landa está ya en Bruselas. De allí sale el Tour de Francia este sábado. El alavés compartirá liderato con Nairo Quintana y los dos irán escoltados por el murciano Alejandro Valverde. "La carretera irá poniendo a cada uno en su sitio pero voy con ilusión porque este año el Tour está más abierto", ha comentado Landa en la terminal aeroportuaria.

Con un retraso de media hora ha salido rumbo a la capital belga. Este año habrá unas etapas llanas al principio, luego se entrará en el Macizo Central, Pirineos y se terminará en los Alpes antes de recalar en París. "Hay menos cronos que en otras ocasiones y parece que eso nos puede favorecer a los escaladores. He inspeccionado bastantes etapas en las últimas semanas", ha añadido.

El vitoriano hizo un gran Giro de Italia y se quedó muy cerca del podio. Algo similar le ocurrió hace tres años en el Tour de Francia. "Espero estar con los mejores, no perder mucho tiempo en las cronos y evitar caídas en la primera semana donde se nota mucho nerviosismo y ganas de conseguir una etapa", aseveró. "Voy con buenas sensaciones, creo que llego en un buen momento", comentó.

Una vez termine la ronda gala, el corredor alavés deshojará la margarita y decidirá su nuevo destino. "Todavía no tengo ninguna oferta de Movistar. Es cierto que Bahrain-Mérida se ha puesto en contacto con nosotros pero ahora mismo no hay nada cerrado. Tampoco quiero obsesionarme, ahora me voy a centrar en el Tour, luego decidir y a coger unas vacaciones", concluyó.