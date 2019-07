Rodríguez Piñero afirma que sí se han pedido garantías para dar el sí definitivo al acuerdo comercial UE-Mercosur

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero lamenta, por desafortunadas y falsas, las declaraciones de la consellera Mireia Mollà acusándola de ir contra el campo valenciano al mostrarse favorable al acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur.

En declaraciones a la SER, Rodríguez Piñero ha explicado que "claro que se piden garantías" que de no cumplirse impedirían la firma definitiva del acuerdo. Y que además esas garantías no pasan por recibir contrapartidas ni compensaciones, sino por avanzarse a situaciones de crisis para no tener que pasar ellas. Y confía en que la consellera reconduzca su discurso para poder seguir trabajando todos de la mano.

Con estas declaraciones, la socialista responde también a los requerimientos realizados por el diputado nacional de Compromís Joan Baldoví al gobierno central pidiendo, precisamente, garantías antes de que el gobierno de España dé su apoyo definitivo al acuerdo.