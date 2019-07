Juicio a 'la manada' de Manresa: los médicos no hallaron lesiones en la víctima, pero eso no invalida su versión

En la Audiencia de Barcelona prosigue el juicio contra 'la mandada' de Manresa, los seis individuos acusados de violar en grupo a una menor, ahora hace 3 años. Los peritos que hoy han declarado concluyen que el relato de la víctima es verosímil a pesar de que no se le detectaron lesiones.

Aun así, las médicos que la exploraron han querido dejar claro que el hecho de no tener lesiones no quiere decir necesariamente que no haya habido relaciones sexuales de cualquier tipo. Es decir, que la carencia de lesiones no desmonta el relato de esta chica, que en 2016 era una niña de 14 años.

También han declarado psicólogas y psiquiatras que la atendieron y que la han descrito como una chica con una vida complicada, que abusaba de las drogas y que tenía muchos problemas en casa. De hecho, en algunas etapas de su vida había estado tutelada por la Generalitat, mediante la Dirección General de Infancia y Juventud (DGAIA).

Un relato de la víctima sólido y creíble

Los profesionales aseguran que el relato de la víctima, siempre que han hablado con ella, ha sido sólido y creíble, y que en ningún caso les pareció que estuviera mintiendo cuando explicaba los abusos que sufrió, supuestamente, en una fábrica abandonada de Manresa, por parte de los seis acusados.

La fábrica abandonada de Manresa donde habían sucedido los hechos, cuando la víctima tenía 14 años / ACN